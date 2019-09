Animes 2019: Top 5 series más tristes de todos los tiempos

Si bien es cierto en la mayoría de casos son los animes de acción los que se llevan toda la atención de los fanáticos, hay historias que han logrado capturar a un público y hacerlos conmover hasta las lágrimas.

Muchos llegan a ser considerados tristes por mostrar un amor imposible o por matar a algún personaje con el que los espectadores se encariñaron. En esta lista encontrará un poco de cada cosa, así que preparate para llorar.

Estos son los 5 animes más tristes

shigatsu wa kimi no uso

Arima Kosei es un niño prodigio que ha logrado ganar varios concursos de música, razón por la que se hizo famoso entre algunos niños, pero se ganó la envidia de otros. Tras la muerte de su madre, quien al ser su instructora lo maltrataba, el joven pianista sufre un colapso mental durante un recital, quedando impedido de escuchar los sonidos de su instrumento. Pero las cosas cambian años después, el día que conoce a Kaori, una chica rubia y que ve la vida de una forma positiva.

Angel Beats

Yuzuru Otonashi es un joven que falleció en circunstancias desconocidas y llega a un limbo en donde hay otras personas como el. En este lugar todo está ambientado como si fuera una escuela, el propósito de estar ahí es superar las frustraciones que tuvieron durante su vida para así poder reencarnar. Pero las cosas no son fáciles, ya que un ángel de nombre Kanade les hace vida imposible, pero las circunstancias se tornan extrañas cuando empieza a nacer el amor en un lugar de enfrentamiento.

Anohana

Todo gira entorno a un chico llamado Jinta Yadomi, quien en la infancia perteneció a un grupo de 6 amigos, hasta que un día una chica llamada Menma fallece en un accidente, tras esto todos se separaron. Cinco años después de lo sucedido se muestra al protagonista quien se ha dado al abandono, es entonces cuando aparece el fantasma de Menma, quien le dice que no podrá pasar hacía el otro mundo tranquila hasta que le cumpla un deseo.

Clannad

La historia nos habla sobre Tomoya y Nagisa, un par de jóvenes que se conocen cuando están estudiando en la escuela secundaria, él es un chico bastante descuidado y no le importa nada, mientras ella es el tipo de chica cuidadosa, pero por motivos de salud no puede asistir muy seguido a la escuela. Tras una serie de circunstancias se unen como pareja, pero el crecer no trae siempre cosas buenas ni felicidad, y eso es algo que el protagonista aprenderá por las malas.

5 centímetros por Segundo

Takaki y Akari son dos amigos de escuela quienes sienten afecto el uno por el otro. Pero pese a querer estar juntos las circunstancias hacen que ambos se muden y se terminen alejando. Durante un buen tiempo trataron de mantener su amistad enviándose cartas o hablando por teléfono, pero Akari le informa que se mudará más lejos aún y que no podrán verse más. Una historia triste de un amor que pudo ser y nunca fue.