Jennifer López convence a la crítica en el Festival de Toronto

Luego de ser varias veces nominada a los Razzie (o Anti Oscar), las primeras críticas piden que Jennifer López sea considerada por la Academia por Hustlers. “Un Oscar para J.Lo”, concluyen los medios tras el estreno.

Más allá de las portadas por su nuevo look y su figura a los 50 años, la cantante y actriz subiría al podio de la actuación por interpretar a ‘Ramona’, la líder veterana de un popular y exitoso club de striptease que tiene como objetivo dominar a sus clientes de Wall Street. “Es una película sobre strippers que cometen delitos, mujeres que, sintiendo injusticia, toman su seguridad financiera en sus propias manos. Lo que te maravilla de la escena es la fuerza de López, el gran poder del entrenamiento y el atletismo que le permite a Ramona llevar a cabo esa rutina”, dice The Daily Best.

La actriz se preparó para el papel durante dos meses con la coreógrafa del Circo del Sol, Johana Spakie. “Estoy acostumbrada a estar en el escenario con disfraces sexys, pero tengo tres capas de medias y mallas y un traje”, declaró en una entrevista y agregó que “hay algo liberador y motivador al respecto”.

Indie Wire señala que la directora Lorene Scafaria “cambiará las películas de strippers para siempre”, con una J.Lo brillante. “Ella está como nunca antes”, señala Variety.

PUEDES VER It: el desastroso final que ni a Tim Curry le gustó

Foxx contra el racismo

Además de las críticas positivas a J.Lo, Jamie Foxx presentó Just Mercy, la historia real de un afroamericano condenado a muerte. “Queríamos asegurarnos de que la gente entendiera lo trágico que es, y lo habitual que es”, dijo el actor que da vida al acusado Walter McMillian. “Su imagen fue lo que provocó su arresto, así como el siniestro trasfondo de lo que el racismo puede hacer. Simplemente sacar a un hombre de su auto y decirle ‘mataste a alguien’ en un lugar en el que nunca estuvo”, sostuvo el actor.