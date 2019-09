It Capítulo 2: mira todos los cameos que aparecen en la aterradora secuela

La semana pasada se estrenó la tan esperada secuela It: Capítulo 2. Pennywise está de regreso 27 años después para aterrar al pueblo de Derry y al ‘Club de Perdedores’. Sin embargo, no es lo único llamativo de la cinta.

It: Capítulo 2 te sorprenderá con los diversos cameos que Andy Muschietti, director del filme, ha preparado. Entre las muchas apariciones tenemos la de Stephen King, el escritor de la famosa novela It.

A continuación detallaremos todos los cameos de It 2, por lo que la nota tendrá bastante SPOILERS. De no haber visto la cinta, te recomendamos no seguir; de lo contrario, adelante.

1. STEPHEN KING

El autor de la famosa novela aparece como dueño del anticuario de Derry, donde Bill (James McAvoy) encuentra su antigua bicicleta ‘Silver’ que usaba de pequeño. Sin embargo no queda ahí pues se puede ver al escritor bebiendo mate de un recipiente con el escudo del Club Atlético Independiente de Argentina.

"It: Capítulo 2", aparición de Stephen King en la cinta. Foto: Twitter

2. ANDY MUSCHIETTI

El propio director de It: Capítulo 2 se ha sumado a la larga lista de directores que aparecen en sus propias películas. En esta ocasión, Andy aparece dentro de la farmacia de Derry, cuando Eddie (James Ransone) va por su inhalador.

3. XAVIER DOLAN

El director canadiense interpreta a uno de los miembros de la pareja que es atacada por un grupo de jóvenes en la feria de Derry. Así es como empieza la cinta y marca el regreso del macabro Pennywise.

4. PETER BOGDANOVICH

El responsable de Luna de papel se interpreta a sí mismo como director de la película en la que se basa uno de los libros de Bill (James McAvoy). Este personaje se encuentra en el rodaje intentando arreglar algunos problemas de guión, mientras que Bogdanovich revela que sus finales son bien tristes.