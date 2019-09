Tate no Yuusha: ¿Que pasará en la segunda temporada? Aquí te contamos

Tate no Yuusha es considerado como el anime revelación que se estrenó este año, y sus seguidores ya andan pidiendo novedades acerca de la segunda temporada luego que hace un par de meses se diera por concluida su primera parte. Pero por suerte su larga espera ha terminado, ya que el equipo encargado de la producción de The Rising of the Shield Hero confirmó hace unos días durante la celebración de la Crunchyroll Expo 2019, que la franquicia no solo tendría una segunda parte, sino hasta una tercera.

Por el momento no se tiene mayor información acerca del estreno de la segunda temporada, pero para deleite de todos los fanáticos se publicó un primer póster promocional que confirma el regreso del anime y que oculta un mega spoiler que solo aquellos que han leído el manga podrán identificar

¿Que se verá en la segunda temporada?

Como ya se sabe, esta nueva entrega tendrá una duración de hasta 25 capítulos, por lo cual se espera que llegue a abarcar hasta 2 arcos, entre el manga y la novela ligera.

La última vez que vimos a Naofumi, el héroe del escudo, había adoptado en su grupo a Rishia, una aventurera que fue expulsada del grupo del ‘Arco’ y se dispone a conocer nuevas tierras. Antes de embarcarse en su viaje, la reina de Melromarc les presenta a dos nuevos personajes, primero a una caballera de nombre Eclair Saetto y a una anciana luchadora, estas dos tendrán la tarea de ayudar al grupo del ‘Escudo’ además de enseñarles todo sobre la esgrima y artes marciales.

Recordando las palabras que le dijo la reina Filolial, Naofumi intenta nuevamente hacer que los otros héroes cooperen para así mejorar juntos y superar las olas de la calamidad, pero estos tres nuevamente se niegan, es entonces cuando de un momento a otro desaparecen del reino.

El arco de la Tortuga Espiritual

Tras la desaparición de los héroes, las aldeas empiezan a ser amenazadas por feroces bestias. Naofumi se entera que todo esto se debe a la aparición de un entre conocido como la Tortuga Espiritual. Decididos a derrotarla, el grupo aventurero se lanza en la búsqueda de esta, pero para su sorpresa, la encuentran decapitada.

Se presenta ante ellos una mujer de nombre Ost Hourai, quien afirma ser un familiar de la tortuga y les indica que el animal no está muerto. Ella propone soluciones para eliminar a la bestia, pero el animal es terriblemente poderoso, ya que cuenta con super regeneración y puede explotar haciendo desaparecer ciudades enteras, es sin duda el reto más complicado de Naofumi.

El arco de la reconstrucción

Tal y como quedaron las cosas en el anime, aquí se verá como tras comprar las tierras en las que nació Raphtalia, Naofumi se dedicará a reconstruir el pueblo, en el que se mostrarán a nuevos personajes femeninos que se convertirán en esclavos de héroe, convirtiéndose también en rivales amorosos de la chica bestia.