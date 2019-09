Netflix: conoce la lista de las series y películas que se van de la plataforma en septiembre

Netflix lo hace otra vez. Empezó setiembre y como cada mes, el servicio de streaming decide retirar decenas de producciones para tristeza de sus suscriptores.

Este mes son 37 los títulos que dejarán la plataforma, para incorporar nuevas series y películas. Además, se confirmó que antiguos shows volverán al servicio.

Entre los títulos más importantes que se irán se encuentran: ‘Pasión de Gavilanes’, ‘Bob Esponja’ y ‘American Horror History’.

A continuación, te brindamos la lista y fechas de los títulos que serán retirados de Netflix este mes.

Lista de producciones que se van en setiembre:

- First Contact: Lost Tribe of the Amazon - 04/09

- In-Lawfully Yours - 05/09

- Los Minions - 05/09

- American Horror Story - 07/09

- Kong: Skull Island - 08/09

- Basic Sanitation: The Movie - 09/09

- Bald Mountain - 09/09

- Futuro Beach - 09/09

- Mischievous Kiss - Love in Tokyo - 14/09

- Mischievous Kiss 2 - Love in Tokyo - 14/09

- Listen to Love - 14/09

- Strong Girl Boong -soon - 14/09

- American Odyssey - 16/09

- PAW Patrol - 29/09

- Dora la Exploradora - 29/09

- Bubble Guppies - 29/09

- SpongeBob SquarePants - 29/09

- Team Umizoomi - 29/09

- Victorious - 29/09

- Sam and Cat - 29/09

- Avatar: The Last Airbender - 29/09

- Nicky, Ricky, Dicky and Dawn - 29/09

- Trigun - 30/09

- Kate and Mim-Min - 30/09

- Pasión de Gavilanes - 30/09

- La Casa de al Lado - 30/09

- Bat Pat - 30/09

- Fantastic - 30/09

- My Horrible Boss - 30/09

- Erased - 30/09

- Your Lie in April - 30/09

- House - 30/09

- The Fall - 30/09

- JoJo’s Bizarre Adventure - 30/09

- La Doña - 30/09

- Corazón Valiente - 30/09

- Tenkai Knights - 30/09

¿Por qué Netflix retira títulos cada mes?

La compañía obtiene las licencias de distintas series y películas de proveedores de contenidos y estudios de todo el mundo, pero que deben renovarse para que se emitan en la plataforma.

Representantes de Netflix enviaron un comunicado en donde se puede leer lo siguiente: “hacemos todo lo posible por conservar el contenido que quieres ver, pero adquirimos derechos de licencia para series y películas para un determinado período de tiempo, no de manera indefinida, así que algunos títulos dejan de estar disponibles en Netflix”.

