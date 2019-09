Robert Downey Jr regresaría como Tony Stark en “Spider-Man 3”

En Avengers: Endgame lo vimos sacrificarse por el universo mientras que en Spider-Man: Far From Home recordamos su muerte. La mayoría pensó que no veríamos más a Robert Downey Jr como Tony Stark, sin embargo, podrían estar equivocados.

Pero no sería en la tan famosa y esperada Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sino todo lo contrario, podríamos verlo en Spider-Man 3, película que será desarrollada netamente por Sony Pictures y que contará con Tom Holland.

SACRIFICIO DE TONY STARK EN AVENGERS: ENDGAME

Con la Fase 4 confirmada y el futuro de los nuevos personajes como Doctor Strange, Black Panther, Guardianes de la Galaxia, entre otros, el personaje de Robert Downey Jr está más que descartado, incluso como un flashback, ya no tendría cabida en Marvel Studios.

Sin embargo, un nuevo reporte apuntaría a que lo veríamos más pronto de lo que se pensaba. Según fuentes cercanas a We Got This Covered, Robert Downey Jr sería Tony Stark una vez más en Spider-Man 3, cinta que está bajo las manos de Sony Pictures.

Lo curioso es que lo veríamos como una especie de flashback, algún recuerdo que tendrá Peter Parker (Tom Holland) en la tercera entrega, pues recordemos que el actor está más que emocionado con los proyectos que Sony tiene en mente.

¿Qué tan cierto es esto? Hay que tomarlo como lo que es, un simple rumor. Hay que recordar que Robert Downey Jr ya no tiene contrato alguno con Marvel Studios por lo que podría firmar para Sony y aparecer en la cinta del arácnido.

¿Veremos muy pronto a Tony Stark de vuelta a las pantallas? Para esperanza de los fans, esperemos que sí.