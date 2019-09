It: el desastroso final que ni a Tim Curry le gustó

El famoso libro de Stephen King, It, tuvo su primera adaptación en la década de los 90 como una miniserie, que a diferencia de la versión de 2017 y 2019, su final no fue muy bien recibido y mucho menos para el actor que hizo de Pennywise, Tim Curry, que también opinó lo mismo.

Y esto se debe porque en una escena, el villano se transforma en una araña gigante en plena pelea contra los protagonistas, por esta razón, muchos fanáticos de las obras del escritor se decepcionaron al ver un final que no tendría sentido.

It de 1990 - Última escena

Uno de los problemas también, fue por la poca tecnología y efectos especiales adquiridos en aquella época, lo cual haría casi imposible llevar todo el libro de King a la pantalla chica, de esta manera, los espectadores no se sintieron satisfechos con el resultado.

La entrevista con Screen Geek, Curry se manifestó al respecto sobre cómo fue participar en It de 1990 y qué esperaba en la nueva versión de Andrés Muschietti. "Espero que hagan un mejor final, ya que (en el de la televisión) me convertí en una especia de araña gigante que no era muy tenebroso”, agregó el actor.

It: Capítulo 2 - Tráiler

Además, el actor agregó que le decepcionó mucho el final de la miniserie de televisión y aplaudió cómo Bill Skarsgard, actual Pennywise, interpretó al personaje. Si bien son dos formatos y tiempos distintos, ambas producciones llevaron fuera a uno de los villanos más terribles de los trabajos de Stephen King.