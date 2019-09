Black Clover: confirman que anime continuará por encima de los 100 capítulos

Black Clover se ha posicionado con el tiempo como uno de los mejores animes Shonen de la última década. Su trama a pesar de no ofrecer algo realmente nuevo, ya que no se distancia mucho de sus predecesores, como Dragon Ball o Naruto, ha logrado atraer a un gran público que no se pierde sus capítulos semana a semana.

No obstante, los seguidores de este anime se han mostrado preocupados, ya que la próxima semana la serie alcanzará su capítulo número 100 y muchos creen que este podría ser el final. Pero no es así, ya que la revista Shonen Jump ha dado buenas noticias para todos aquellos que disfrutan de esta franquicia llena de magia y acción.

Pese a que en las últimas semanas se ha anunciado el regreso de varios shonen, eso no significará el final de Asta y sus amigos, según lo expresado a través de la página de Yonkouu Productions se compartió el mensaje de un directivo de los Studios Pierrot. “Black Clover continuará en otoño, con el episodio 103 y muchos más” se pudo leer.

Capítulo 100 - Avance

Este mensaje llenó de esperanza a todos sus seguidores, pero esto también implicaría que el anime tendría que introducir algún relleno, ya que hasta la fecha cada capítulo emitido abarca hasta dos capítulos del manga, lo cual significaría que al llegar a su capítulo 153 ya estaría cerca de alcanzar a la publicación impresa.

PUEDES VER My Hero Academia: revelan nuevo póster promocional para temporada 4

Black Clover es un anime que fue estrenado en octubre del año 2017 y que está pronto a cumplir 2 años. Es dibujado por el mangaka Japonés Yuki Tabata, y con el tiempo ha llegado a ser considerado como el sucesor del ya retirado Naruto, todo esto gracias a que se encuentra en el top de los más vendidos de la revista Shonen Jump de la editorial Shueisha.

Black Clover

Black Clover

Narra la historia de un mundo donde todas las personas nacen con algún tipo de magia y que al cumplir la mayoría de edad les es entregado un Grimorio, este les permite amplificar y perfeccionar las artes que usan. Y tenemos a nuestro protagonista, Asta, quien vive en un orfanato dentro de una iglesia, su sueño es convertirse en el rey mago pero hay un problema, no tiene magia. Al llegar el momento de la ceremonia donde todos reciben sus grimorios, es el único que no tiene uno, pero tras un rato y al verse en peligro aparece frente a él un libro maldito con un trébol de 5 hojas ¿Logrará con esto alcanzar su meta?