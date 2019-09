Pokemon: las 6 veces que Ash pudo ganar una liga pero no lo logró ¿Lo hará en Alola?

Pokemon, ese anime con el que miles crecieron desde el año 1997 y que hasta la fecha nos sigue acompañando. Llenos de nostalgia los fanáticos han seguido fielmente todas las temporadas en las que Ash siempre ha sido el protagonista. La serie que nos ha llenado de alegrías y tristezas se acerca una vez más a su inevitable final ¿Qué nos espera?

Nuevamente Ash Ketchum (Satoshi) se vio involucrado en una nueva liga Pokemon y después de 3 largos años de espera lo volvemos a ver en una final. Tras la gran decepción que significó verlo perder en Kalos en el 2016, todos esperan que este sea el fin de la ‘maldición’ que lo ha perseguido desde que comenzó su viaje en busca de volverse un maestro Pokemon.

¿En cuántas ligas ha participado el protagonista?

Aquí te hacemos un resumen de todas las veces que Ash ha participado de un torneo y de como casi ha ganado.

Liga de Kanto (1999)

Era la primera temporada, tal vez no le teníamos tanta fe, ya que era su primera participación. Pero la forma en la que perdió fue un tanto lamentable, pues tras llegar a octavos de final, Charizard se rehúsa a seguir las órdenes de su entrenador, terminando así en derrota. En esta participación su equipo estuvo conformado por Squirtle, Pikachu y Charizard. El enfrentamiento final fue contra el entrenador Ritchie.

Liga Johto (2002)

Corría la segunda temporada, tras esforzarse por obtener todas las medallas y entrar a la competencia, tristemente Ash solo alcanzó a llegar a los cuartos de final, donde fue derrotado por Harrison y su Blaziken. En esta oportunidad su equipo estuvo conformado por Pikachu, totodile, Snorlax, Noctowl, Bayleef y charizard.

Liga Hoenn (2005)

Esta podría ser recordada como una de las participaciones más tristes de Ash, logró llegar hasta cuartos de final y se encontró con el entrenador Tyson, con quien el último enfrentamiento era para reír, Pikachu vs Meowth, el pokemon al que habían vencido cientos de veces, fue el mismo que les arrebató la victoria.

El equipo para esta liga fueron Glalie, Torkoal, Corphish, Swellow, Grovyle, Pikachu

Liga Sinnoh (2010) - Semifinal

Pareciera que hacerlo perder tres veces no fue suficiente. En esta temporada nuevamente el entrenador llegó bastante lejos, hasta las semifinales ¿Qué podría pasar entonces para que pierda esta vez? ¡Aparece un rival que solo usa Pokemon legendarios! Su enfrentamiento fue con Tobias, alguien que desde un inicio sorprende a todos sacando un Darkrai y aún peor, un Latios. La derrota estaba dicha desde un inicio.

El equipo con el que participó en esta ocasión fue Heracross, Torkoal, Gible, Sceptile, Swellow, Pikachu

Liga Teselia (2013)

Tal vez no sea de las temporadas preferidas de los fanáticos, pero fue sin duda una de las participaciones de Ash que quedarán para el recuerdo. Pese a solo haber llegado a cuartos de final, la gente se pregunta ¿Cómo pudo perder aquí? Es cierto que el equipo que usó en esta ocasión era nuevo, pero tenía a un Pikachu que previamente venció a un Latios y ni con eso pudo dar batalla. Terminó siendo derrotado por un Lucario perteneciente a Cameron.

Su equipo en este torneo fueron Boldore, Oshawott, Pignite, Pikachu, Unfezant, Snivy

Liga Kalos (2016)

Tres largos años de espera, una vez más Ash participaba en una liga y lo veíamos más lejos que nunca, en la final. Corría el año 2016 y se conmemoraban los 20 años de la franquicia, todo indicaba que era el momento de ver a nuestro entrenador favorito alzarse con una copa.

Su equipo estaba más preparado que nunca, tenía un Goodra que era capaz de aguantar ataques y devolverlos con el doble de intensidad, un Talonflame que fue capaz de dominar el Brave Bird, Tenía un fiel Noivern que perfeccionó, un Hawlucha que no se rendía por nada, al clásico Pikachu con toda la experiencia de ligas previas, pero aún mejor, tenía un Greninja que poseía una evolución exclusiva que lo ponía al nivel de cualquier megaevolución.

Tras una reñida batalla con Alan, todo se decidiría con sus Pokemon más fuertes, Charizard (megaevolución X) y Greninja (Ash), tal vez esta haya sido la pelea más intensa de todas, ambos dieron sus mejores ataques, pero al final de todo solo significó una derrota más. Se jugó otra vez con los sentimientos de los fanáticos.

Liga Alola (2019)

Tres años han pasado desde el sufrimiento de la última liga, pese a que se decía que no habría ningún tipo de torneo, Sun and Moon sorprendió tras informar que si tendrían. No ha sido la temporada más vista y mucho menos la más querida, pero nadie se quiere perder este enfrentamiento, otra vez Ash en una final, ahora va contra Gladio, su equipo está bien preparado. ¿Será que al fin tras 22 años lo veremos ganar?

Este domingo 08 y domingo 15 de septiembre se decide todo.