Animes 2019: Top 5 mejores crossovers de la historia

Cada año la lista de animes crece más y más. Con nuevas e interesante historias que consiguen captar la atención de miles de espectadores no solo en Japón, sino también en varios países alrededor del mundo.

Pero crear historias nuevas cada temporada es algo realmente difícil. Franquicias como Dragon Ball o One Piece son las que más despiertan el interés de los jóvenes fanáticos quienes están acostumbrados a los clásicos. Es ahí cuando los autores usan uno de sus mejores recursos al momento de vender, los crossover. Aquellas historias donde se pueden mezclar tranquilamente los universos.

Han habido muchos momentos en los que los personajes se han cruzado, pero aquí te dejamos los 10 momentos más icónicos de la historia del anime.

1. Toriko x One Piece x Dragon Ball Super - Colaboración Especial

Este especial le dio a los fanáticos del género shonen de ver por única ocasión a los protagonistas de sus series favoritas juntos en una aventura. Centrada en Toriko, Luffy y Gokú, mostró un divertido enfrentamiento entre los 3, demostrando que tan fuertes eran, todo para conseguir un trozo de carne legendario que se dice es el más sabroso de todos.

Crossover anime

2. Yu-Gi-Oh! Lazos a través del tiempo

Allá por el año 2010 se lanzó una película especial que juntó a las 3 generaciones que se habían presentado hasta ese entonces, ‘Yu-Gi-Oh!’, ‘Yu-Gi-Oh! GX’ y ‘Yu-Gi-Oh! 5Ds’. Lazos a través del tiempo se encargó de reunir a Yugi Mouto, Yusei Fudo y Yuki Judai, para combatir a un nuevo villano que buscaba desaparecer el duelo de monstruos de la historia, pero destruyendo el futuro.

Crossover anime

3. Digimon Xros Wars - Reunión de Leyendas

La séptima temporada de Digimon parecía ir de manera normal, con un universo que no tenía nada que ver con lo que habíamos visto hasta el momento. Pero al llegar al enfrentamiento con el jefe final, es que hacen su aparición los líderes legendarios de cada generación, Taichi de Adventure, Daisuke de Zero Two, Takato de Tamers, Takuya de Frontier y Masaru de Savers, todos juntos con sus compañeros apoyaron a Taiki y sus amigos a superar la crisis que vivían.

Crossover anime

4. El mundo de Rumiko

A inicios del 2010, la reconocida Mangaka Rumiko Takahashi celebraba sus 50 años de carrera, y lo celebraron lanzando un corto especial donde juntaron a los protagonistas de sus principales franquicias, Urusei Yatsura, Ranma 1/2 e Inuyasha.

Crossover anime

5. Dragon Ball x Dr. Slump

Ambos animes son creación del reconocido mangaka Akira Toriyama, quien decidió dar un capítulo especial en que sus protagonistas se juntaran. Todo esto fue gracias a una grieta interdimensional que logró conectar ambos mundos. Gokú y Arale luchan juntos para derrotar al villano, ofreciendo así una nueva experiencia.