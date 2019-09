Joker: Joaquin Phoenix y el único cómic que leyó antes de ser el villano de DC [VIDEO]

A pocas semanas del estreno de Joker, de Todd Phillips, más de un fan se pregunta si es verdad que el cineasta se inspiró o no en algún cómic del villano para realizar la película.

Catalogada con una calificación "R", película para mayores de 18 años, Joker, también conocido como Arthur Fleck, llega a la pantalla grande con una historia única y que nos daría una visión distinta de la imagen del villano de DC. Pero al parecer Joaquin Phoenix sí habría leído un cómic de la franquicia.

En una entrevista con TotalFilm, el actor describió su proceso de preparación y cómo logró un personaje diferente de todos los que se habían enfrentado Batman en la pantalla grande.

“Me tomó un tiempo comprometerme con el papel”, "explicó Phoenix. Parte de eso fueron las implicaciones profesionales de firmar una gran película basado en un personaje de cómics. En la conversación reveló que solo había leído una sola pieza de ficción de Joker: Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth.

La novela gráfica de Grant Morrison y Dave McKean fue creada en 1989. Presentó en papel una de las versiones icónicas de Joker, lo que le dio al villano una relación más íntima con otros personajes. Phoenix disfrutó tanto de la entrega que llegó a decir que “es uno de los trabajos de arte más bellos que he visto”.

¿Qué sucede en Arkham Asylum: A Serious House on Serious Earth (Asilo Arkham: Una casa seria en una tierra seria)?

El cómic cuenta la historia de un motín en el asilo Arkham para los criminalmente dementes liderado por el Guasón y muestra a icónicos villanos de la franquicia. También sirvió como base para el videojuego “Batman: Arkham Asylum” (2009).