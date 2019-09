Luego de estrenarse It: Capítulo 2, los fanáticos están más que predispuestos a verla y una de las preguntas que está rondando entre ellos, es si la película cuenta con escenas post- créditos y si habría algo más que contar.

Desafortunadamente no hay ningún extracto adicional al final de la cinta, ya que la última entrega termina clara y no habría motivos para que saliera algo extra, además de durar casi tres horas, no es algo que los espectadores quisieran aumentar.

Sin embargo, Andrés Muschietti, director de It, reveló que sí existieron algunos planes para incluir escenas adicionales en la primera entrega y que hubiera sido genial agregar un adelanto de la segunda parte mostrando a Beverly Marsh respondiendo el teléfono, pero la diferencia es que el aparato sería un iPhone y la actriz sería Jessica Chastain, lo que podría sorprender al público, porque en ese entonce no se había informado a los actores que interpretarían a la versión adulta de los protagonistas.

En el caso de It: Capítulo 2, incluye varios secretos y referencias ocultas como la frase “Beep Beep, Richie”, anunciado por Pennywise que es importante en la novela y la miniserie de 1990 por considerarse como una broma interna entre el Club de los Perdedores, pero que en la última película aparece brevemente.

Así como estos, muchos secretos más salen a flote y quienes hayan tenido la oportunidad de leer el libro homónimo de Stephen King, entenderán más alusiones en la segunda parte de It.