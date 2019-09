Spider Man: Tom Holland dice que su interpretación es más ‘interesante’ que la de Tobey Maguire

Los fanáticos de Spider-Man han visto a tres actores diferentes asumir la interpretación del personaje en las últimas dos décadas.

En los últimos años, Tom Holland ha sido el encargado de darle vida al joven Peter Parker, pero eso no quiere decir que Tobey Maguire, el primero en interpretarlo en la pantalla grande ha sido olvidado. En ese sentido, Holland fue interrogado por los fans por su papel y cuál de las dos versiones es la mejor. Su respuesta está dando de qué hablar.

Durante una dinámica con la revista GQ, apareció la siguiente pregunta: “¿Por qué el Spider-Man de Holland es más débil, ingenuo y tonto, a comparación con el de Tobey Maguire?”.

“Imagino que me hace ser más interesante, supongo. Me da espacio para crecer. Si empiezas como alguien increíble no hay sitio a dónde avanzar. No lo sé en realidad”, explicó.

Ver a partir de 3:03

Como se recuerda, Maguire debutó como el personaje en Spider-Man en 2002, película que ayudaría a potenciar el renacimiento de las cintas de superhéroes que los fanáticos hoy están disfrutando.

Spider-Man con Tobey Maguire

Su actuación final del personaje llegó en 2007, con The Amazing Spider-Man. En el 2012 Andrew Garfield asumió el personaje, y la asociación de Sony con Marvel Studios le impidió repetir el papel una vez más. Su ingreso al Universo Cinematográfico de Marvel fue de la mano con Tom Holland.