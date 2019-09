Spider-Man: Sony confirma que el arácnido se unirá a Venom y Morbius

Es más que confirmado que Spider-Man dejará de aparecer en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) para empezar un nuevo universo en Sony.

Al principio los fans pensaron que el Spider-Man de Tom Holland no tendría un buen futuro por otorgar, sin embargo, no es así. Desde Sony revelaron que el arácnido compartiría pantalla con Venom y Morbius.

En una reciente entrevista con Variety, el CEO de Sony, Tony Vinciquerra, reveló el gran futuro que le depara a Spider-Man, donde explicó que el arácnido funcionaría muy bien sin la necesidad de estar acompañado de los Vengadores.

"Spider-Man estuvo bien antes de las películas, le fue mejor con las nuevas películas, y ahora que tenemos nuestro propio universo, también mejorará con los otros personajes. Creo que somos bastante capaces de hacer lo que tenemos que hacer”.

En la entrevista, Tony Vinciquerra usó a The Boys y Spider-Man: Into The Spider-Verse como grandes ejemplos de cómo el estudio puede hacer buenas películas de superhéroes. Sin embargo, tienen la mancha de la tercera entrega de Sam Raimi y las dos de Marc Webb.

Los rumores indicarían que veríamos aparecer a Spider-Man en la segunda entrega de Venom, donde tendría un pequeño cameo, conectando así ambos universos. Así mismo, Sony se encuentra realizando la película de Morbius, uno de los grandes villanos del arácnido.

