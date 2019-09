National Geographic estrena “Activate” junto a Becky G, Hugh Jackman y otras estrellas

Este jueves 5 de septiembre a las 10:00 pm. se estrena la nueva serie documental “Activate” de National Geographic y Procter & Gamble, coproducida por Global Citizen y Radical Media.

Compuesta por seis episodios de una hora, “Activate” busca generar conciencia sobre los problemas de pobreza extrema , desigualdad y sustentabilidad para movilizar a las personas a realizar cambios significativos y perdurables en la plataforma “Global Citizen”.

PUEDES VER Dragon Ball Heroes episodio 15: Gokú Ultra Instinto vs Kamioren y Hearts

Cada episodio está dedicado a una problemática diferente relacionada con la pobreza extrema, siguiendo una campaña específica de Global Citizen y acompañando a los organizadores, amplificadores, activistas de base, emprendedores y personas cuyas vidas están mejorando con el proceso de cambio.

Los temas de los episodios incluyen la erradicación de la pobreza extrema, el fin de las fianzas en efectivo, la eliminación de los obstáculos para la educación de las niñas, la financiación de la educación de los niños desplazados, la eliminación de la contaminación producida por el plástico y la ayuda para resolver la crisis del agua.

National Geographic

ACTIVATE llevará al público que visita los escenarios del Global Citizen Festival a la primera línea de batalla del cambio en todas partes del mundo y al mismo tiempo llamará la atención sobre los esfuerzos en tiempo real que se están realizando para encarar los problemas relacionados con la pobreza extrema.

A través de la mirada de activistas tales como Hugh Jackman, Becky G, Priyanka Chopra Jonas, Usher, Common, Rachel Brosnahan, Gayle King, Bonang Matheba, Pharrell Williams, Darren Criss y Uzo Aduba.

National Geographic

Expresado a través de la icónica lente narrativa de NATIONAL GEOGRAPHIC, los espectadores escucharán las historias, conocerán a la gente y serán testigos directos del trabajo que se está llevando a cabo para combatir la pobreza extrema e inspirar un movimiento a nivel mundial.

La serie se filmó en México, Nigeria, las Filipinas y Sudáfrica; y en Estados Unidos, en California, Nueva York, Tennessee y Washington, D.C.

National Geographic

La asociación ACTIVATE es el resultado del compromiso compartido que NATIONAL GEOGRAPHIC, P&G y Global Citizen han hecho para aunar sus influencias, su público y su magnitud tanto para generar conciencia en la comunidad mundial como para inspirar a la acción.

Durante más de diez años, Global Citizen trabajó para terminar con la pobreza extrema a través de acciones de fomento y de activación del ciudadano, motivando a las empresas, a las organizaciones y a los gobiernos a comprometerse financieramente y a llevar a cabo cambios en las políticas para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y erradicar la pobreza extrema para el año 2030.

National Geographic

Al mismo tiempo, P&G tiene una rica historia de aprovechar el alcance de sus marcas y su gente como una fuerza para el cambio positivo ayudando a resolver problemas cruciales relacionados con la educación de las niñas, el agua potable, la ayuda en casos de catástrofes, la sustentabilidad y la desigualdad.

Y durante más de 130 años, NATIONAL GEOGRAHPIC ha hecho uso de sus potentes imágenes y su impactante narrativa para ayudar al público a entender el mundo que los rodea de manera tal que puedan cuidarlo más y mejor.

National Geographic

La asociación incluirá también centros digitales en NatGeo.com y GlobalCitizen.org para los espectadores que quieran analizar más a fondo los seis problemas de importancia crucial que se tratan en la serie. Los televidentes podrán participar en las campañas de Global Citizen, obtener recompensas y conocer más acerca de los esfuerzos de las marcas de P&G encabezadas por Tide, Always, Head & Shoulders y Charmin, entre otras.

Episodios ACTIVATE:

La erradicación de la pobreza extrema

Hugh Jackman, Priyanka Chopra Jonas y Becky G se unen a Global Citizen en campañas para impulsar a los líderes mundiales a realizar cambios en las políticas que terminarían con la pobreza extrema en el mundo. Mientras Jackman se prepara para el monumental festival de la organización en el Central Park, Becky G viaja a México para amplificar la campaña de Global Citizen e impulsar a las empresas a apoyar los negocios liderados por mujeres. Especialistas describen el estado de la pobreza extrema en el mundo, el enorme progreso que se hizo en los últimos veinte años y las soluciones innovadoras que se están implementando en todo el mundo, entre las que se encuentran los esfuerzos de P&G por buscar la diversidad en la cadena de distribución.

Terminar con las fianzas en efectivo

Los artistas y activistas Common y Usher se unen a Global Citizen y organizadores de base para intentar lograr una reforma histórica en el sistema jurídico penal terminando con el uso de las fianzas en efectivo en el estado de Nueva York.

Mantener a las niñas en la escuela

Priyanka Chopra Jonas trabaja con Global Citizen y con activistas de todo el mundo en campañas para derribar los obstáculos en la educación de las niñas. Mientras tanto, Gaule King y Bonang Matheba reúnen a decenas de miles de personas para exigir al gobierno de Sudáfrica que dedique 58 millones de dólares para terminar con la “pobreza del período” y brindar a las niñas la educación relacionada con el ciclo menstrual y con los recursos que necesitan para quedarse en la escuela y sentirse seguras. Especialistas describen la amplia gama de problemas que hacen que las niñas no reciban educación en los países en vías de desarrollo, y el enorme progreso que se está haciendo en el mundo entero, como por ejemplo el trabajo de brindar recursos educativos gratuitos de la marca Always de productos de cuidado femenino.

Terminar con la polución del plástico

Pharrell Williams se une a los esfuerzos de Global Citizen para hacer que los gobiernos, las empresas y los individuos resuelvan la crisis de la contaminación del plástico en los océanos. Entretanto, Darren Criss viaja a las Filipinas para ver el impacto del plástico en las personas que viven en la pobreza más extrema y llama a los ciudadanos del mundo a urgir a sus gobiernos municipales a comprometerse a lograr un futuro con cero desechos. Especialistas describen el impacto desproporcionado de la contaminación del plástico en los habitantes de países en vías de desarrollo y las maneras en las que las personas y las marcas, como por ejemplo Head & Shoulders, están resolviendo los problemas en todas partes del mundo.

Agua limpia

Uzo Aduba, protagonista de “Orange Is the New Black”, trabaja con Global Citizen para hacer un llamado a millones de personas del mundo para que promuevan la provisión de agua potable e instalaciones sanitarias adecuadas para los habitantes más vulnerables del mundo. Viajan al país natal de los padres de Aruba, Nigeria, en donde urgen a los gobernadores a comprometer fondos estatales para erradicar las crisis del agua contaminada y la defecación al aire libre. Especialistas describen los efectos de beber agua contaminada en las personas en países en vías de desarrollo y las soluciones que se están implementando en todas partes del mundo, entre las que se encuentra el Programa Agua Limpia para los Niños de P&G.