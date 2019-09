Érase una vez en Hollywood: Brad Pitt confirmó que existen planes para la segunda parte

La novena película de Quentin Tarantino, ‘Érase una vez en Hollywood’, aún se encuentra en cartelera, pero Brad Pitt indica que una secuela podría llegar muy pronto.

Fue en una pequeña entrevista para el New York Times, en donde el actor confirmó una posible secuela de Once Upon a Time in Hollywood.

“Es una idea bastante emocionante, tengo curiosidad por ver si las películas perduran, si las películas se quedan. Lo que noto en la generación más joven es que están acostumbrados a recibir mucha información a un ritmo mucho más rápido, y están más inclinados a ver una breve serie de episodios en los que puedes permanecer en ella todo el tiempo que quieras o saltar cuando te aburras”, confesó el actor.

Después de esto agregó que la segunda parte podría llegar como una miniserie: "Veo series en las que se puede pasar mucho más tiempo con personajes e historias y explorar ángulos que no siempre se consiguen en el cine”, dijo.

Además, cito como ejemplo, ‘Los Ocho más Odiados’, la cual se reestrenó como una miniserie en Netflix: “Es casi lo mejor de ambos mundos. Tienes la experiencia cinematográfica que existe, pero puedes poner más contenido en formato de serie”, finalizó Pitt.

Tráiler de Érase una vez en Hollywood

