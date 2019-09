Álvaro Rico: “Si tengo una misión, que sea la de abrir mentes”

Redacción Fama

‘Élite’, la serie que navega por el drama y el thriller, se alejó en la primera temporada del tópico de historia de escolares con un coctel sin censura: drogas, adolescencia, VIH, las brechas sociales, bisexualidad, poliamor y un crimen. El regreso a la escuela tendrá un nuevo escenario tras el asesinato de ‘Marina’ (María Pedraza), la hija de una de las familias más poderosas de España.

Convertido en el villano de la historia, el actor Álvaro Rico contó cómo maneja el éxito de la serie de Netflix y el protagonismo de ‘Polo’, quien antes de asesinar a ‘Marina’ peleaba con sus conflictos personales como hijo de una pareja de mujeres de la clase social más alta de Madrid y como novio de ‘Carla’ (Ester Expósito), quien al ver que su relación ‘tambalea’ suma a un tercero a la misma.

“Mis padres han visto la serie como dos veces, pero no son los típicos padres de pueblo, están curados de espanto desde hace años. A mi madre lo que menos le puede sorprender hoy es que salga su hijo en una serie haciendo un trío. Con mis padres tengo una relación muy sana. No es que les cuente toda mi vida íntima, pero en mi casa nunca han existido muchos tabúes, nunca ha sido incómodo hablar de sexo. Y a eso hay que añadirle que tengo muy poca vergüenza, claro”, comentó el actor nacido en la provincia de Toledo a Esquire.

La segunda temporada no está exenta de lo anterior y luego de que ‘Nano’ (Jaime Lorente) fue acusado injustamente del asesinato, “el remordimiento alcanza” a ‘Polo’ “para enseñarle que el dinero no lo puede comprar todo”, sostiene la reseña de Netflix. “A mí no me gusta vivir con miedos. Entiendo que podría darse por el cliché del chico que viene del pueblo… Pero cero. Si tengo que cumplir una misión, que sea la de abrir mentes a esta gente. Lo importante es que la serie meta temas espinosos en los sitios donde puede escoger”.

La temporada trae nuevos personajes: Jorge López de ‘Soy Luna’ y ‘Violetta’; Georgina Amorós de ‘Vis a Vis’ y el papel de Claudia Salas, que toma mayor importancia. Ingresa a la serie como ‘Rebeca’, una chica de un barrio popular que de la noche a la mañana consigue ingresar al circuito más exclusivo.

“Los tres primeros capítulos podrían ser perfectamente una temporada completa, porque todos los arcos ya sufren un cambio abismal. A primera vista (‘Polo’) no es un personaje tan definido... A nivel sexual, a nivel familiar… Pero es que luego todo eso está conectado y eso es lo que cortocircuita su mente. Y ya sabemos que puede llegar hasta el límite, que tiene ese toque de psicópata. De asesino. Aun no queriendo, porque siempre defiendo que fue un hecho fortuito, pero tienes que tener ese cortocircuito de no pensar y solo actuar. En la segunda, la impresión va a ser ‘¿este j... psicópata ya está en otra cosa?’. Pero luego vas viendo todo lo que vuelve a esconder, hay interrogantes... como saber si será capaz de guardar el secreto bajo llave y seguir con su vida o necesitará escupirlo… Hay mucha historia”, adelanta Álvaro.