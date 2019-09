El chavo del 8: el verdadero y último capítulo donde salió Quico ¿Lo conocías?

Una de las grandes dudas de “El chavo del 8”, fue acerca de la salida de algunos personajes y más aún de Carlos Villagrán, más conocido como Quico, quien se retiró del programa y muchos rumores apuntaban que la causa fue debido a Florinda Meza aunque no estaba confirmado.

En esta nota recordaremos cuál fue el último capítulo de Quico en la famosa serie mexicana y qué ocurrió en el icónico episodio que pocos recuerdan.

¿Cuál el último episodio donde salió Quico?

Aunque casi todos los televidentes piensen que el capítulo “Vacaciones en Acapulco” fue el último en aparecer Quico, esto no sucedió así, debido a que el episodio se grabó en 1977 y se transmitió originalmente entre mayo y junio de ese año.

La confusión viene porque el programa fue retransmitido en diciembre de 1978 y en ese mismo año, justo antes de eso, se había grabado el último capítulo de Carlos Villagrán que fue el trigésimo octavo y último episodio de la temporada, luego de ello la producción le dio un descanso al elenco.

El último capítulo se tituló “Todavía no es hora de clases”, luego que se anunciara que el actor ya no estará en el programa, todos los niños de la vecindad se reunieron junto a Don Ramón y el profesor Jirafales en el salón de clases para despedir al personaje. Lamentablemente la única que no se presentó fue Angelines Fernández, Doña Clotilde.

El último capítulo donde salió Quico, Créditos: El chavo del 8

¿De qué trato “Todavía no es hora de clases”?

En el capítulo se puede ver cómo los niños en el salón de clases comienzan a conversar y pasar el tiempo ante la espera del timbre para la entrada a clases y el profesor Jirafales interviene para que no causen alboroto y les pude a los alumnos que se pongan a estudiar, pero Godínez le interrumpe diciendo que “todavía no es hora de clases” y sigan entreteniéndose.

Los estudiantes comienzan a hablar sobre los enamoramientos y el profesor les indica que es mejor que aprovechen el tiempo y lean algunos libros, después llega Doña Florinda con Quico y Don Ramón para entregarle los libros a “la Chilindrina” que se había olvidado, por lo que después, el profesor inicia las clases sobre los accidentes y los primeros auxilios, sin embargo, es interrumpido otra vez.

Las ocurrencias de los niños se manifiestan a lo largo del episodio y respondiendo a las preguntas del profesor, pero ante las malas respuestas del Chavo, Quico se desespera y le dice que se calle, posteriormente suena el timbre y el maestro les aconseja nuevamente que se ponga a estudiar, a lo que Godínez replica que “ya es hora de recreo” y todos abandonan el aula.

El chavo del 8 - Capítulo 238 completo