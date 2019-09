Dragon Ball y One Piece ya tienen sucesores: Kimetsu y Dr. Stone, ¿ya los viste?

En el mundo del anime está más que claro que Dragon Ball Super y One Piece han marcado historia. Ambos títulos shonen se han vuelto los más populares en el mundo e incluso se siguen renovando con cada año que pasa.

Detrás de esos animes, existen otros como One-Punch Man, My Hero Academia y Attack on Titan, los cuales ya se ganaron el corazón de los fanáticos. Sin embargo, hay dos nuevos que se están volviendo tendencia poco a poco y, en un futuro no muy lejano, serán los dos más grandes.

¿De cuáles estamos hablando? Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) y Dr. Stone. Según los rankings de sitios especializados (como Anime-Planet), ambos shonen están situados en una posición mucho mejor que Dragon Ball Super y One Piece.

Hay que resaltar que estos dos últimos tienen varios episodios, por lo que con algunos de relleno, su calificación baja. Es por ello que los dos más recientes se postulan a ser los grandes sucesores. A continuación te detallaremos un poco de estos dos animes.

DR. STONE

Se empezó a publicar en 2016 y narra la historia de Senku Ishigami, un joven que despierta sólo para darse cuenta de que toda la humanidad se convirtió en piedra. Ahora su misión es aprovechar sus conocimientos científicos para revivir a la humanidad completa.

KIMETSU NO YAIBA

Demon Slayer empezó a publicarse en 2017 y sigue la historia de Tanjirou Kamado, un joven que se convirtió en un cazador de demonios luego que su familia fuera asesinada por estos seres. Sin embargo, es su hermana pequeña quien se volvió un demonio y en su búsqueda, intentará devolverle la humanidad.

¿Crees que serán los grandes sucesores de Dragon Ball Super y One Piece? Al menos ya te explicamos de qué van, depende de ti si los sigues viendo o no.