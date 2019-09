Dragon Ball Super: ¿Igual que el UCM? conoce la “Phase Saga Shenron” de películas y series

¿Tenemos un nuevo universo de películas? Desde que Marvel Studios creó su Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), la mayoría de franquicias han querido imitar esto. Y ahora tenemos a un clásico anime que seguiría ese camino, Dragon Ball Super.

Ahora último se ha hecho viral una curiosa imagen donde se puede ver la “Phase Saga Shenron”. ¿De qué se trata? Del propio universo de películas y series de Dragon Ball Super que arrancarían desde diciembre del 2019 hasta el próximo 2031.

A continuación te dejamos la imagen que se ha hecho viral de Dragon Ball Super.

Esta sería la "Phase Saga Shenron" De Dragon Ball Super. Foto: Twitter

Como podemos ver en la fotografía, en diciembre de 2019 veríamos una saga de capítulos de “Dragon Ball Super: Broly” y después, empezaría la temporada 2 del anime.

Tras eso nos vamos a enero de 2021, donde se estrenaría “Yamoshi and the Legend of a Super Saiyan”, la cual hablaría del primer Super Saiyajin. En noviembre de 2022 se estrenaría “Hit”, el spin-off del guerrero del Universo 6.

En mayo de 2024, “Broly vs Galactic Patrol” veríamos al poderoso guerrero enfrentarse a la Patrulla Galáctica. En julio de 2026 una cinta spin-off de “Roshi”, en diciembre de 2028 “The Warrior Bardock”, en agosto de 2029 “Uub”.

Finalmente, para cerrar la “Phase Saga Shenron” de Dragon Ball Super, tendríamos en junio de 2031 “Dragon Ball Super: Annihiation” y en junio de 2032, “Dragon Ball Super: Epilogue”, los cuales serían un crossover final en dos partes.

Si bien esto ha emocionado a muchos fanáticos, lamentamos decir que se trata de un Fake. Sin embargo, ¿sería una excelente idea que lleven a cabo esto verdad?

