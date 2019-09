Dr. Stone 1x10 EN VIVO: entérate a qué hora y dónde ver el capítulo 10 [VIDEO]

Dr. Stone continúa con su primera temporada y en los capítulos que lleva ya ha ganado miles de fanáticos en Japón y en el mundo. Este anime ha descubierto la fórmula para mantener a sus seguidores atrapados cada semana con sus locos inventos. Acompaña a Senku y al reino de la ciencia en su camino por restaurar a la sociedad.

En esta nota te podrás enterar de todos los detalles de este anime. Además, cómo y dónde ver Dr. Stone 1x010

¿Cómo y dónde ver Dr. Stone 1x10?

El episodio 10 de la temporada 1 de Dr. Stone se estrenará este viernes 6 de septiembre de 2019 en varios países del mundo a través de una serie de plataformas de streaming.

Crunchyroll es una de las tantas plataformas en donde podrás ver el episodio, sin embargo, es necesario una suscripción premium para acceder al servicio.

- Dr. Stone 1x10 en América Latina: 6 de septiembre online por Crunchyroll con subtítulos en español.

- Dr. Stone 1x10 en Estados Unidos: 6 de septiembre online por Funimation con subtítulos en inglés.

- Dr. Stone 1x10 en Japón: 6 de septiembre por Tokyo MX TV

¿A qué hora ver Dr. Stone 1x10?

El capítulo 10 de Dr. Stone llegará a las 12:30pm (hora Perú) y podrá verse a través de las plataformas mencionadas anteriormente.

¿Cuántos capítulos tiene Dr. Stone temporada 1?

El anime está programado para una duración de 25 capítulos en total.

- Episodio 1 - Stone World - Mundo de piedra

- Episodio 2 - King of the Stone World - Rey del mundo de piedra

- Episodio 3 - Weapons of science - Armas de la ciencia

- Episodio 4 - Shoot the smoke signal - Dispara la señal de humo

- Episodio 5 - The beginning of the stone world - El principio del mundo de piedra

- Episodio 6 - Two countries of the stone world - Dos países del mundo de piedra

- Episodio 7 - The whereabouts of two million years - El paradero de dos millones de años

- Episodio 8 - Stone Road - Camino de piedra

- Episodio 9 - Let the light of science be made - Que se haga la luz de la ciencia

Dr. Stone

¿Qué ocurrió en Dr. Stone 1x09?

Luego de averiguar cuáles eran las principales necesidades de la gente de la aldea que encontró, Senku pone en marcha su primer plan para reclutar nuevos miembros al reino de la ciencia. Viendo que los pobladores del lugar están cansados de comer todo el tiempo lo mismo, se las ingenia para preparar un ramen que pueda complacer el paladar de todos.

El olor atrae a todo el mundo, quienes se muestran felices de poder comer algo nuevo en mucho tiempo. Pero lo que el protagonista no esperaba es que esto terminaría atrayendo a enemigos. Se presenta un nuevo personaje, Gen Asagiri, quien les informa que ha llegado desde el Imperio Tsukasa y que su misión es confirmar la muerte de Senku.

Pese a declararse como un enemigo, Gen se muestra interesado en lo que se está realizando en el lugar. Una vez que todo el mundo ha terminado de comer se revelan las verdaderas intensiones de Senku, todos aquellos que hayan probado el ramen deberán de apoyarlo en su nueva fábrica de hierro. Una vez que logra obtener este elemento, se lanza a realizar el segundo paso, la creación de un imán.

Cuando consigue todos los elementos necesarios, el científico le promete a Gen Asagiri que le mostrará algo increíble en el mundo de piedra, con la ayuda de los aldeanos creó un generador eléctrico manual y es así como da paso a una nueva etapa dando vida a la luz. ¿Qué sucederá ahora?

¿Qué pasará en Dr. Stone 1x10?

El siguiente capítulo mostrará la conclusión de la invención de la electricidad y también pondrá a prueba las habilidades de senku para negociar ¿Será capaz de conseguir un nuevo aliado?