Bruce Lee: ¡increíble! editan pelea del ‘Dragón’ para que simule una pelea Jedi [VIDEO]

El Dragón vive. A 46 años de la muerte de Bruce Lee, millones de fanáticos aún lo recuerdan y le brindan distintos homenajes.

Uno de los más llamativos es el visto en YouTube, que combina a una de las sagas ícono de la cultura pop, Star Wars.

Así es, un seguidor del creador del Jeet Kune Do, editó un fragmento de la película ‘Fist of Fury’ (1972), conocida en Latinoamérica como ‘Cinco Dedos de Furia’.

Bruce Lee como un Jedi

En la escena podemos ver como Chen Jeh (Bruce Lee) combate contra un japonés que blande una katana, hasta que llega el momento en que Chen usa sus nunchakus para contrarrestar sus ataques.

Lo curioso de las imágenes es que el arma del maestro japonés es un sable de luz rojo, (color característico de los Sith) y las de Bruce son nunchakus que emiten un color amarillo, lo que lo califica como un Jedi.

Los fanáticos del maestro de las artes marciales, quedaron sorprendidos al ver el video, ya que es raro ver la combinación de Bruce Lee y Star Wars.

Chuck Norris vs. Bruce Lee: revive la icónica pelea de los 70 en “El regreso del dragón”

Los amantes de las artes marciales conservan en su memoria aquella espectacular pelea entre Bruce Lee y Chuck Norris, excampeón mundial estadounidense de karate y estrella de diferentes películas y series de acción.

Si hacemos memoria, recordaremos que este encuentro se llevó a cabo entre estos dos pesos pesados en 1972 en el Coliseo Romano para la película El regreso del dragón (Way of the Dragon).

