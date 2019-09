Joker es considerada “una de las verdaderas obras maestras del cine de superhéroe”

Estamos exactamente a un mes para el gran estreno de DC Cómics y Warner Bros. “Joker”, la cinta de Joaquín Phoenix nos traerá una nueva visión del villano de Gotham City.

Hace poco se estrenó en el Festival de Cine Internacional de Venecia, donde recibió un gran aplauso de ocho minutos, donde los críticos calificaron a la cinta como una de las mejores en lo que val del 2019.

TRÁILER OFICIAL JOKER

A continuación te dejamos algunos de los mejores comentarios que viene recibiendo “Joker”, la nueva cinta de DC Cómics y Warner Bros.

- Headline / Forbes: “ Joker Is One Of The Best Films Of 2019.”

“Joker es una de las mejores películas del 2019.”

- Justin Chang / Los Angeles Times: “Phoenix delivers the kind of meticulously detailed psychotic breakdown that he does better than just about any American actor now working.”

“Phoenix ofrece el tipo de crisis psicótica meticulosamente detallada que lo hace mejor que casi cualquier actor estadounidense que trabaje ahora.”

- Owen Gleiberman / Variety: “Phoenix is playing a geek with an unhinged mind, yet he’s so controlled that he’s mesmerizing.”

“Phoenix está jugando a ser geek con una mente desquiciada, pero está tan controlado que es fascinante.”

- Brandon Davis / Comicbook com: “Joker starts off slowly, meticulously allowing tremendous cinematography and a mesmerizing performance from Phoenix.”

“Joker comienza lenta y meticulosamente permitiendo una cinematografía tremenda y una actuación fascinante de Phoenix.”

- Mark Hughes / Forbes: “Joker is one of the true masterpieces of the superhero cinema, and one of 2019′s greatest achievements.”

“Joker es una de las verdaderas obras maestras del cine de superhéroes, y uno de los mayores logros del 2019.”

Cat Combs / Black Girl Nerds: “Phillips gives us a deep and adrenaline-filled film that goes beyond a comic book movie and into an immersed world of the Joker .”

"Phillips nos ofrece una película profunda y llena de adrenalina que va más allá de una película de cómics y se adentra en un mundo inmerso del Joker.”

- Alex Billington / First Showing: “The movie features an extensive amount of technical excellence that makes it stand out as a work of cinematic art.”

“La película presenta una gran cantidad de excelencia técnica que la hace destacar como una obra de arte cinematográfico.”

- Umberto Gonzalez / Heroic Hollywood: “Joker features some great performances all around, but Joaquin Phoenix has quickly become one of my favorite Joker’s and his performance alone is worth the ticket.”

"Joker presenta excelentes actuaciones por todas partes, pero Joaquin Phoenix se ha convertido rápidamente en uno de mis Joker favoritos y su actuación por sí sola vale la pena. "