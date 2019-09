Jojo’s Bizarre Adventure: así podría verse la siguiente temporada ‘Stone Ocean’

Uno de los shonen más queridos por los fanáticos de Japón y el mundo, es sin duda alguna Jojo’s Bizarre Adventure. Es así que tras el épico final de la quinta parte de su franquicia, sus seguidores quedaron con ganas de más, y para todos ellos, es que se ha revelado una impactante imagen.

Un fan de JoJo en particular creó este increíble fanart que simula ser un póster para la posible próxima temporada, en este se combina los personajes de manera fantástica, que resume la trama y la amenazad del siguiente arco para su elenco. Si aún no sabes de que trata esta entrega, te presentamos Stone Ocean.

El usuario de Reddit Sailorsh33p compartió su recreación artística, en la que deja ver a algunos de los personajes más grandes que aparecen en la sexta entrega de JoJo’s Bizarre Adventure, presentando a los protagonistas junto con Dio Brando y su sirviente, quienes idearán un plan malvado para eliminar a Jotaro Kujo.

Para aquellos que no están familiarizados con la sexta entrega de la historia del clan Joestar, Stone Ocean sigue a Jolyne Kujo, la hija de Jotaro, después de que la acusan de un crimen que no cometió. Sentenciada a una prisión de máxima seguridad. La historia sigue a la joven y su Stand, Stone Free, mientras intenta encontrar una manera de demostrar su inocencia y escapar de los intentos de Enrico Pucci por atentar contra su vida. Jolyne es visitada por su padre de vez en cuando, aunque la relación entre los dos no es exactamente la más fuerte que hemos visto.