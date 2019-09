IT Capítulo 2: así fue la audición de Bill Skargard para convertirse en el aterrador Pennywise

En 1990 se hizo famosa una peculiar película de terror, It. En ese entonces, Tim Curry protagonizó al terrorífico payaso Pennywise, quien asustó a grandes y pequeños durante varios años.

Desde entonces, uno se preguntaba si veríamos a un actor igual de aterrador que Tim Curry. En 2017 se llevó a cabo el remake de la cinta y, junto al éxito en la taquilla, Bill Skargard demostró que puede ser más terrorífico y mejor Pennywise que Tim Curry.

Desde entonces, el nombre de Bill Skargard se hizo conocido y todo el mundo se preguntaba cómo es que consiguió el papel del aterrador payaso Pennywise. Con 29 años encima, el actor sueco se convirtió en un gran referente de las películas de terror y ahora más que nunca, que se estrenará It: Chapter 2.

¿Cómo fue la audición de Bill Skargard para convertirse en Pennywise?

En 2017, Skargard le reveló a la revista Entertainment Weekly cómo fue su experiencia al audicionar para convertirse en el nuevo payaso asesino, Pennywise.

“Andy Muschietti pidió a los candidatos se pusiesen un simple maquillaje blanco en la cara”, empieza Bill. "Sin nariz de payaso, sino una nariz pintada de rojo y una sonrisa de payaso. Pensé que era una gran idea, hasta que me di cuenta de que no sabía cómo maquillarme. Esa es una habilidad que no tengo”.

En ese momento, Bill tuvo que recurrir a la ayuda de su novia, de lo contrario, no lo hubiese podido conseguir.

''Andy también había pedido que explorásemos una risa de payaso, así que estaba sentado en el coche siéndome ridículo, pero pensé que sería mejor que lo asimilara y lo usara. Comencé a reírme como un loco en el coche'', recordó.

SINOPSIS IT: CAPÍTULO 2

“It: Capítulo 2” no sólo mostrará las formas adultas, sino también regresarán (en modo de flashback) los pequeños, FinnWolfhard (Richie joven), Sophia Lillis (Beverly joven), Jack Dylan Grazer (Eddie joven), Jaeden Martell (Bill joven), Wyatt Oleff (Stanley joven), Jeremy Ray Taylor (Ben joven) y Chosen Jacobs (Mike joven).