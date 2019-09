It: Capítulo 2: conoce la escena para adultos que Andy Muschietti no incluyó en la película

A pocas horas de estrenarse “It: Capítulo 2”, recordamos que la película basada en el libro homónimo de Stephen King, no revela todos los detalles de la obra, ya que tiene información no apta para todas las edades y una de ellas sería considerada como muy “fuerte”.

Lógicamente no todas las cintas pueden adaptar completamente el libro, sin embargo, una de ellas no podría ser llevada jamás a la pantalla grande. Así como lo indica Entertainment Weekly, cuando los integrantes del club de los perdedores tratan de salir de las alcantarillas luego de vencer a Pennywise, les parece imposible encontrar escapatoria.

En ese preciso momento, todos los chicos comienzan a desesperarse y perder las esperanzas, lo que podría traer de regreso a It, ya que se alimenta de los miedos de los niños, sin embargo, Beberly siendo la única mujer del grupo, decide tener relaciones sexuales con sus seis compañeros para unir a todos, encontrando luego la forma de salir.

Lo que el film de Andy Muschietti muestra en su lugar, es que todos abrazan a Bill luego de descubrir que su pequeño hermano, Georgie, en realidad estaba muerto. Posteriormente todos salen del lugar sin ninguna dificultad.

Lo que indica Gary Dauberman, el guionista del remake de “It”, es que considera innecesario agregarlo en la cinta. “Si bien es una escena importante, no define el libro de ninguna manera y no creo que debería. Sabemos la intención de esa escena y por qué él (King) la puso allí, e intentamos conseguir ese propósito de forma distinta”.

A pesar de no haber sido incluido en la película, lo que sí hace referencia es al pacto de sangre que todos hacen una vez reunidos fuera, pero la gran duda es el motivo que llevó a King a incluir ese tipo de escena en su libro.

"(Al escribir la escena) no pensaba en el aspecto sexual. El libro trata con la niñez y la adultez. Los adultos no recuerdan su infancia. Ninguno de nosotros recuerda lo que hicimos de niños; creemos que lo hacemos, pero no recordamos tal y como pasó. Intuitivamente, los Perdedores sabían que tenían que estar juntos otra vez. El acto sexual conectó niñez y adultez. Es otra versión del túnel de cristal que conecta la biblioteca de los niños con la de los adultos. Los tiempos han cambiado desde que escribí esa escena y ahora hay más sensibilidad a esos temas", se refirió el escritor en 2013.

Y algo que le dio curiosidad a Stephen es que las personas se enfocaran más en esa escena sexual en lugar de los asesinatos de niños, “eso debe significar algo, pero no estoy seguro qué”, finalizó el autor en una entrevista en 2017.

