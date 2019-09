Harry Potter: Warner Bros quiere nueva película con el elenco original

A pesar que la saga cinematográfica de Harry Potter culminó cuando derrotaron a Voldemort en ‘Las Reliquias de la Muerte Parte 2’, la escena final mostró una tierna escena a los protagonistas como adultos pasando sus conocimientos a una nueva generación.

Esta historia se puede ver en la puesta teatral de Brodway, ‘Harry Potter y el Niño Maldito’; que cuenta como los hijos de Harry y Draco, Albus Potter y Scorpius Malfoy, se unen para intentar rescatar a Cedric Diggory de su fatídico destino.

Esta producción resultó ser un éxito en Nueva York y Londres, por tal motivo Warner Bros estaría pensando realizar una adaptación cinematográfica.

Así lo informó el portal web We Got This Covered, que además agrega que la compañía desea que Daniel Radcliffe, Rupert Grint y Emma Watson regresen a los papeles que los hicieron famosos en el mundo.

La nueva película sería una verdadera secuela de la franquicia original y no como ocurre con las precuelas de ‘Animales Fantásticos’.

'El Niño Maldito' es una producción dividida en dos partes, por lo que es probable que se divida en dos películas, aunque esto no se ha confirmado aún.

Solo queda esperar que los representantes de Warner Bros se pronuncien a través de un comunicado oficial y que así les den una buena noticia a los millones de fanáticos de Harry Potter.

Escena final de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2

¡Escúchanos en nuestro podcast Vértigo! Hablamos sobre las últimas noticias del séptimo arte, así como las series más populares