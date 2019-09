DC Universe: ¿Rihanna como Poison Ivy? según fuentes cercanas sería posible

Luego que se confirmara que Robert Pattison será el nuevo Batman, se asume que el universo de DC estaría creciendo ahora más que nunca, esto mismo podría incluir a nuevos actores que protagonicen a los villanos de la franquicia.

Y según “We Got this Coverede”, reveló que Rihanna sería una de las elegidas para interpretar a Poison Ivy. Recordemos que el personaje ya había estado a cargo de Uma Thurman en la cinta “Batman & Robin” de 1997, lo que no gustó a los fanáticos.

Uma Thurman

Aunque no esté confirmado la inclusión de la cantante en el DCEU, el papel no es del todo seguro ya que la competencia por ser Poison Ivy está muy peleado, tampoco se conoce si la estrella estaría interesada en el puesto.

Ahora el universo de DC tendría la oportunidad de dar un paso adelante y quizá hacerle la competencia al grande de Marvel, todo depende de los actores que deberán ser cuidadosamente seleccionados y la trama de sus futuras películas.