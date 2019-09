Tom Holland reitera que debería haber un Spider-Man gay [VIDEO]

A medida que se expande el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) también se expande la diversidad de género.

Es así que pronto obtendremos el primer personaje abiertamente gay en la película ‘Los Eternos’. No es demasiado difícil imaginar que, después de eso, veremos más personajes de la comunidad LGTBI en películas de superhéroes.

Este no es un tema indiferente para el protagonista de Spider-Man: Far From Home, Tom Holland, quién declaró que desearía ver un Spidey gay.

En un nuevo video con GQ en el que Holland vista distintas redes sociales para responder las preguntas de los fanáticos, el joven actor respondió a un fan en Twitter que preguntó: “¿Tom Holland no dijo que quería que Spider-Man fuera gay?” En su respuesta, Tom sostuvo que espera ver algún día una versión gay de Spider-Man en la pantalla grande.

Tom Holland reitera que debería haber un Spider-Man gay

“Creo que esa sería una forma muy progresiva de crear un nuevo personaje. Entonces, sí, creo que debería haber un día, y espero poder compartir la pantalla con esa persona”, dijo Holland.

En julio, Holland le dijo al portal Gay Times que apoyaba y buscaba una mayor diversidad que incluye no solo a personas de otras razas y etnias, sino también a personas LGTBI.

“Sí, por supuesto. No puedo hablar sobre el futuro del personaje porque, sinceramente, no lo sé y está fuera de mis manos. Pero sí sé mucho sobre el futuro de Marvel, y van a representar muchas personas diferentes en los próximos años. El mundo no es tan simple como un hombre blanco heterosexual. No termina ahí, y estas películas deben representar a más de un tipo de persona”, expresó el actor que da vida a Spider-Man.