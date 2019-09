Tom Holland asegura que “Spider-Man está en manos seguras” con Sony

Después de semanas de aceptar la ruptura de acuerdos entre Marvel Studios y Sony, el actor Tom Holland ha salido a dar algunas declaraciones en cuanto al futuro del personaje Spider-Man.

Para Holland, la conexión del héroe arácnido con el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) no es para preocuparse, pese a que su traje fue construido gracias a Tony Stark, así como la mayoría de los villanos.

PUEDES VER Boruto: la versión adulta de Sarada luce exactamente igual a Sasuke y Sakura

SPIDER-MAN: FAR FROM HOM ESCENA EXCLUSIVA

En una reciente entrevista para la revista GC, Holland tuvo palabras halagadoras para Sony, el actual dueño de los derechos cinematográficos de Spider-Man.

No me da vergüenza expresar lo increíble que han sido los últimos cinco años con Marvel“, dijo Holland. “Realmente he pasado el mejor momento de mi vida y, en muchos aspectos, han hecho realidad mis sueños como actor.

Sony también ha sido muy bueno conmigo y el éxito global de Spider-Man: Far From Home es un verdadero testimonio de su apoyo, habilidad y compromiso. El legado y el futuro de Spidey descansa en las manos seguras de Sony. Realmente no estoy más que agradecido, y he hecho amigos para toda la vida", finalizó.

Tras las palabras de Tom Holland, es más que claro que seguirá en el papel de Spider-Man para la tercera entrega que planea hacer Sony, así como la conexión con Venom y Carnage. Sin embargo, aún no está claro si Jon Watts volverá como director.

¡Escúchanos en nuestro podcast Vértigo! Hablamos sobre las últimas noticias del septimo arte, así como las series más populares