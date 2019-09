Shingeki no kyojin: autor celebra su décimo aniversario con ilustraciones especiales [FOTOS]

Shingeki no Kyojin, el anime que se ganó el cariño de miles de fanáticos en Japón y en el mundo, cumple hoy 10 años desde que el primer capítulo de su manga vio la luz gracias a la revista Shonen Magazine de la editorial Kodansha. Las aventuras de Eren, Mikasa y Armin se acercan cada vez más a su inevitable final, pero esto no fue excusa para que su autor no mostrase una serie de ilustraciones especiales conmemorando esta fecha especial.

El creador de los titanes, el reconocido mangaka Hayime Isayama, se encuentra feliz por el décimo aniversario de su franquicia, que ya es considerada como una de las mejores en cuanto a manga y anime, que han logrado posicionarse entre los títulos más vendidos de los últimos tiempos.

Shingeki no Kyojiin- Temporada 4 confirmada

Como parte de las celebraciones, Isayama mostró dos dibujos durante la ‘Titan Final Exhibition’, en las ilustraciones que fueron expuestas también a través de la cuenta oficial de la franquicia, se ve como el mangaka japonés realizó un collage especial juntando a casi todos sus personajes.

'Titan Final Exhibition' - Imagen de muestra

Un detalle especial de esta imagen es que de fondo se muestra uno de los momentos más especiales de la serie, el enfrentamiento de Eren y Reiner, además de poner a sus protagonistas jóvenes en frente de todos.

'Titan Final Exhibition' - Imagen de muestra

Shingeki No Kyojin es un manga y anime creado por el mangaka Hajime Isayama, que tiene actualmente 23 volúmenes, su animación está producida por el ‘Wit Studio’. Pertenece al género de shonen, incluyendo dentro de sus tramas aventura, acción y fantasía.

Attack on Titan

El anime se sitúa en un mundo donde la humanidad está al borde de la extinción y ha sido condenada a vivir escondiéndose detrás de gigantescas murallas para protegerse de los ataques de los titanes. Todo es tranquilidad hasta que un día un titan de tamaño colosal destruye una de las murallas y desde ese momento comenzarán los feroces enfrentamientos por la supervivencia del más fuerte.