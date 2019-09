My Hero Academia: la posible muerte de dos poderosos héroes deja desorientados a fanáticos

Una situación inesperada. My Hero Academia está a punto de empezar una nueva etapa con su siguiente temporada que está programada para el mes de octubre. Mientras tanto su manga mostró un gran avance tras la culminación del arco que se centró en los villanos y que finalmente retomó a la vida diaria de los héroes.

Pero no todo es felicidad, ya que los dos últimos capítulos publicados han revelado información que ha dejado sin palabras a sus miles de fanáticos. Según lo mostrado en los capítulos 240 y 241 del manga, dos de los héroes más fuertes del universo de My Hero Academia podrían haber muerto.

Spoilers

Durante el capítulo 240 pudimos ver a Hawks, un héroe profesional que tenía la misión de infiltrarse en la Liga de Villanos, participando de la reunión en la que se anunció el nacimiento del ‘Frente de liberación Paranormal’. Lo que muy pocos sabían era que uno de los requisitos para poder unirse a este grupo, era matar a una persona.

En otro cuadro se muestra un flasback de Hawks entregando un maletín a Dabi, dentro de este se encontraba el cuerpo de un hombre, que por lo visto podría ser el héroe profesional que ocupa el tercer puesto, Best Jeanist.

¿Realmente mató Hawks a otro héroe?

Como se recuerda, durante el anime en el capítulo 10 de la tercera temporada, Best Jeanist estaba tras las pistas de ‘All for One’, pero este fue descubierto y recibió un ataque mortal, tras esto no se le volvió a mostrar en la trama, entonces ¿Hawks simplemente tomó el cadáver de su compañero para completar la misión?

Adiós All Might

Mientras tanto en el capítulo 241, tras mostrarnos a los jóvenes héroes en entrenamiento, se pasa a un cuadro donde aparecen All Might y el director, ambos conversan acerca de el regreso a las pasantías, pero el héroe número uno comenta que hay una tarea importante que debe de hacer.

En sus manos se ve una libreta que dice ‘Sucesor de One For All: Notas para el joven Midoriya’, ¿Estará preparando su despedida?