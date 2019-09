¿Lo piden de regreso? Warner Bros quiere a Keanu Reeves como Constantine

La popularidad Keanu Reeves ha subido con sus nuevas películas tales como John Wick 3 y Toy Story 4, más aun cuando se anunció la nueva entrega de The Matrix 4.

Y si bien los fanáticos quieren verlo en el papel de un héroe de Marvel, es DC Cómics quien se podría ganar al actor para que trabaje nuevamente en “Constantine”, la cinta que protagonizó hace casí 15 años.

Y en un reciente informe de We Got This Covered, Warner Bros, mencionaron que desean a Reeves en el UCDC, lo cuál estarían considerando traerlo de vuelta como Hellblazer, pero tampoco se descarta que sea Deathstroke. Aunque está claro que el estudio aun no define su papel, es muy seguro que lo quieren en el DC Universe.

“Constantine” se estrenó en 2005 y a pesar que no fue un éxito en su totalidad, poco a poco ha ido ganando la popularidad y prestigio de los seguidores. Y ahora que Keanu se ha convertido en una de las celebridades más queridas y deseadas, la producción podría replantear en la secuela de la película.