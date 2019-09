Avengers: Endgame: ¿US Agent en la película? concept art confunden a fanáticos [FOTOS]

No hay duda que Avengers:Endgame es la película más exitosa del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y la más aclamada por millones de marvelitas.

Después de cinco meses de haberse estrenado, múltiples detalles siguen revelándose para alegría de los fanáticos de Marvel.

Uno de estos involucra al Capitán América y el traje que iba a llevar en la cuarta película de los Vengadores.

En el concep art liberado se puede ver a Steve Rogers con un traje negro, con rayas rojas y blancas. Este atuendo es similar al que usa uno de sus enemigos del cómic: US Agent.

us agent

A pesar que no se sabe porque descartaron este traje para el personaje, se cree que se pueda usar en la nueva serie exclusiva de Disney+: Falcon and the Winter Soldier.

Se sabe que en la producción protagonizada por Sam Wilson y Bucky, uno de los enemigos será el US Agent, la contraparte malvada del Capitán América.

Es así que los fanáticos del UCM han comenzado a especular que el traje visto en el concept art no será descartado y será usado por el villano en la serie.

¿Quién es el US Agent?

John Walker, nombre de pila del US Agent, obtuvo sus poderes gracias al tratamiento que recibió por parte de Power Broker, un misterioso individuo que le dio a las personas habilidades sobrehumanas.

El US Agent tiene fuerza, agilidad, reflejos y resistencia súper humana. Su velocidad y equilibrio son de un atleta olímpico.