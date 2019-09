Tate no Yuusha: revelan primer póster promocional para segunda temporada

Tate no Yuusha fue uno de los debuts anime más populares de este año, y los fanáticos han estado pidiendo noticias sobre una posible segunda temporada luego que hace un par de meses se diera por concluida su primera entrega. Pero afortunadamente, esa ardua espera terminó, ya que el equipo de The Rising of the Shield Hero anunció durante su panel en Crunchyroll Expo 2019 que la serie no solo tendría una segunda parte, sino hasta una tercera.

Aunque actualmente no hay información concreta sobre cuándo se lanzará la segunda temporada, los fanáticos pueden disfrutar del primer póster que anuncia los nuevos episodios. En esta nueva imagen se ve a Naofumi y su grupo explorando una nueva región.

Crunchyroll habló un poco sobre la nueva trama del anime, acerca de lo que harán Naofumi y los demás en esta segunda temporada. "Como Naofumi, Raphtalia y Filo están obteniendo nuevos compañeros, también se encuentran con un nuevo enemigo. Conoce a la enorme tortuga que lleva una ciudad en su espalda, y mira cómo el Héroe Escudo y su equipo lucharán a lo largo de su viaje " expresaron.

Tate no Yuusha - Segunda Temporada

Ahora que Naofumi está siendo promocionado como un héroe apropiado, él está saliendo al mundo para defender a las otras regiones indefensas de la amenaza de las olas. Pero tras descubrir que estas son las armas de los héroes de otro mundo, las cosas se volverán mucho más difíciles de aquí en adelante. Pero con una nueva incorporación a su grupo al final de la primera temporada, está en buena posición al entrar en estas misteriosas nuevas aventuras.

Tate no Yuusha

Iwatani Naofumi, un otaku común y corriente que un día encuentra un libro en la biblioteca que lo transporta a otro mundo. Tiene la tarea de unirse a los héroes de la espada, la lanza y el arco como uno de los cuatro legendarios y luchar contra las olas de caos como el Héroe del Escudo. Emocionado por la perspectiva de una gran aventura, Naofumi se marcha con su grupo. Sin embargo, solo unos días después, es traicionado y pierde todo su dinero, dignidad y respeto. Ya no puede confiar en nadie. Consigue una esclava llamada Raphtalia y se enfrenta a los terrores del mundo ¿Pero realmente encontrará la manera de revertir esta situación desesperada?