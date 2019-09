Nanatsu no Taizai temporada 3: ¿Emocionado? ¡Ya hay fecha oficial de estreno!

La tercera temporada de Nanatsu no Taizai está más cerca de lo que se pensaba. Ahora último se acaba de revela la fecha oficial del estreno en Japón, así como también, un breve tráiler de lo que veremos.

Nanatsu no Taizai: Wrath of the Gods realizará un evento semanas antes de su estreno, exactamente el 22 de septiembre los fans y seiyuus de los personajes principales compartirán un momento juntos, donde vivirán en pre-estreno los primeros episodios de la tercera temporada.

MINI TRÁILER NANATSU NO TAIZAI TEMPORADA 3

A continuación te dejamos el tweet original del canal TV Tokyo:

“¡Fecha de emisión confirmada! Desde el 9 de octubre a las 5:55 podrás ver la serie todos los miércoles por la noche a través de TV Tokyo. 0:59 todos los miércoles a media noche en BS TV East. *La fecha y hora de transmisión están sujetos a cambios”.

¿De qué va a tratar Nanatsu no Taizai temporada 3?

La animación de Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods fue una de las grandes preocupaciones de los fanáticos, quienes se enteraron que hubo un cambio de estudio de animación.

En esta tercera temporada de Nanatsu no Taizai, el Studio DEEN tomó el control para llevar a cabo los nuevos episodios, mientras que A-1 Pictures se encargó de las dos primeras. Sin embargo, la sobrecarga del trabajo hizo que, finalmente, cayera en las manos de March Jack.

La tercera entrega estará dirigida por Susumu Nishizawa, el guión es de Rintaro Ikea, en colaboración con Hiroyuki Sawano, Kohta Yamamoto y Tafakumi Wada, quienes ya estuvieron trabajando en las temporadas anteriores.

Nanatsu no Taizai: Wrath of the Gods seguirá narrando la Guerra Santa entre los Siete Pecados Capitales y los demonios que habitan en Britannia. De esta manera, el próximo 9 de octubre se estrenará la tercera temporada en Japón, mientras que en Netflix, el próximo 2020.