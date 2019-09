Animes 2019: Top 10 de los peores animes de la historia

A pesar que para cientos o miles de personas, la animación japonesa es lo mejor que pude brindar la industria del entretenimiento, esta no se salva de tener malos productos entre sus amplio catálogo.

Si bien cada anime de esta lista fue un intento de presentar algo diferente para los espectadores, estas producciones no calaron entre los televidentes, quienes los calificaron como malos productos.

Muchos factores influyen en los animes de la lista para tacharlos como los peores de la historia: la mala animación, la trama repetitiva y los plagios de otros animes son algunos de los puntos en común que tienen.

A continuación te daremos un top de los peores animes de la historia, disfrútalo:

Bakugan

Es una de esas series en las que uno se pregunta:¿Como es posible que alguien se tome la molestia de doblar y traer a Latinoamérica este anime? Bakugan es una serie que cae en clichés, sin contar el plagio que hace a distintos animes como Yugui Oh o Digimon.

Popee the Performer

Con 39 episodios, Popee the Performer no tiene guion. Es una serie de sketches mal hechos, el 3D que se ve es deplorable, con horribles y perturbadores movimientos de los personajes. Honestamente, no creemos que alguien pueda soportar más de dos episodios de esta serie.

Beyblade

Pese a ser un clásico de la televisión que la mayoría de las personas ha visto, esto no es impedimento para catalogarlo como un mal anime. “No es más que un montón de piezas de metal girando y gente cansándose por lanzarlas”, sentencian los usuarios en redes sociales.

Pokémon

Sí, has leído bien. Sin duda, el videojuego es uno de lo más grandes nunca creados con una franquicia inimaginable, pero su anime ni se le acerca. Es difícil mantener un nivel aceptable en un contenido que se repite una y otra vez y los televidentes creen que algún día debería terminar.

Mars of Destruction

Unas criaturas alienígenas muy violentas empiezan a aparecer en la Tierra. El OVA cuenta con un puntaje de 2 sobre 10 en sitios especializados y no les falta razón. Los fanáticos del anime opinan que “no tiene argumento, desarrollo de personajes, música nueva ni creatividad”.

Powerpuff Girls Z

Las Chicas Superpoderosas han sido una de las mejores series que se emitió a principios de los 2000, pero su versión anime no cuenta con la misma calidad. Además de ser un remake pobre, su animación torpe hacen que esta serie se encuentre en la lista.

Duel Master

Mala trama, argumento y personajes. Un intento forzado por crear una franquicia que compitiera en ventas contra Yu Gi Oh. Lo único que se rescata son algunos de los diseños 3D que muestra la serie. Pero eso no deja de lado los personajes planos, chistes pretenciosos y una aburrida trama que no engaña a nadie.

Pupa

Pupa puede parecer un drama psicológico, al tocar un tema tan sensible como el maltrato infantil y los traumas que provocan. Al ser episodios de poco menos de 4 minutos de duración, es de esperar que la trama avance rápido para poder abarcar los arcos de cada personaje, pero increíblemente no dura mucho: ya en el primer episodio todo se cae a pedazos y, aunque puede ser un anime muy atmosférico, decae hasta llegar a lo absurdo.

Dino Rey

Un anime dirigido para público infantil, que menosprecia al público infantil. Es un intento de ser “el próximo Yu Gi Oh”, entre sus personajes se presentan los clásicos estereotipos del anime: un protagonista shonen, un intento de personaje intelectual y una adolescente con cuerpo de veinteañera.

Dark Cat

Se puede creer que por tratarse de una OVA de la década de los 90, era normal que la animación fuera un poco extraña, pero luego está Akira y nos damos cuenta que había buena animación en la década de los 80. Black Cat, cuenta con una animación parecida a la película de Midori: la niña de las Camelias, pero no cuenta con una buena historia.