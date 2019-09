It: Capítulo 2: Bill Skarsgard y la historia detrás de la inquietante sonrisa de Pennywise [VIDEO]

El nuevo Pennywise del reboot de It, Bill Skarsgård, se ganó los aplausos de los fans por su gran trabajo en la pantalla. Pero lo que también logró fue que más de uno quedara impactado por la sonrisa que prestó al personaje.

A días del estreno de It: Chapter two, fanáticos están recordando la vez que Skarsgård le reveló a Conan O’Brien sobre el proceso de creación de la icónica sonrisa del payaso. “Es extraño, pero mi hermano mayor siempre tuvo la habilidad de poner sus labios en direcciones bastante raras”, comentó aquella vez.

El actor indicó que Andy Muschietti, director de It 1 y 2, pidió a los candidatos a Pennywise que se pusiesen un simple maquillaje blanco en la cara para iniciar su actuación. “Pensé que era una gran idea, hasta que me di cuenta de que no sabía cómo maquillarme. Esa es una habilidad que no tengo”.

Así que sin habilidades y con un poco de nervios, tuvo que recurrir a aquella risa que vio de niño, la que podía hacer su hermano mayor. ''Andy también había pedido que explorásemos una risa de payaso, así que estaba sentado en el coche sintiéndome ridículo, pero pensé que sería mejor que lo asimilara y lo usara. Comencé a reírme como un loco'', recordó.

It: Capítulo 2: tráiler oficial de la película

El intérprete indicó además que para darle vida al terrorífico personaje necesitó de un proceso interno muy fuerte, sobre todo para hallar la risa maléfica que la historia requería.

“Quería que fuera un timbre de voz colorido, pero que se escuchara tenebroso. Una voz que podía ser suave y susurrante y amable que luego toma poder y se rompe. Él no está completamente allí, ¿sabes? Es una especie de entidad actuando como un payaso, pero también es algo mucho más siniestro en todo momento. Incluso con los ojos moviéndose en diferentes direcciones y el crujido de su voz, encuentras algo que no es, del todo correcto, algo maligno”, dijo el actor.

It: Capítulo 2 se estrena este jueves 5 de septiembre en las salas de cine peruanas.