Dragon Ball GT: ¡Terribles de ver! los episodios más odiados según IMDb [VIDEO]

Una de las sagas más odiadas de Dragon Ball para los fanáticos, fue sin duda “GT”, aunque no es considerada canon, no cabe dudas que no superó las expectativas del público.

Y el portal de críticas IMDb, reveló los puntajes que los usuarios le dieron a los capítulos de “Dragon Ball GT”. En esta nota traemos los 10 peores que fueron considerados como aburridos y decepcionante de este popular anime.

Dragon Ball GT - Despedida de Goku

Collapse from within (6.4)

“Colapso desde adentro” podría haber obtenido mejores resultados si no fuera que Pan fuerza alimentar a todos los habitantes de la Tierra con laxante y así puedan liberarse de la posesión de Baby. Si bien es ciertamente humorístico, simplemente se siente totalmente fuera de lugar.

Mientras esto sucede, Goku lucha por su vida en un extraño juego de mesa y Baby Gohan se enfrenta a Uub. Este debería ser un episodio emocionante, pero Pan tratando de hacer que todos tomen el laxante para dejar de ser poseídos por Baby es tonto incluso para Dragon Ball GT.

Dragon Ball GT

Dance and Attack (6.4)

El hecho de que este episodio no esté muerto es francamente impactante considerando la cantidad de vitriolo que los Para Para Brothers obtienen en su conjunto. Como un episodio dedicado al baile, este se considera como uno de los peores momentos de “Dragon Ball GT”. Lo que probablemente explica por qué no tiene una calificación mucho más baja: la mayoría de los fanáticos no se molestan en ver este episodio.

Los que lo hacen, probablemente lo reconocen por debajo del promedio, pero tampoco particularmente horrible. Cuando se trata de eso, los Para Para Brothers son bastante inofensivos en el gran esquema de las cosas. Son molestos y eso contribuye a que este episodio parezca insípido.

Dragon Ball GT

Like Pulling Teeth (6.4)

Por más desprestigiado que sea el arco de “Los Siete Dragones Malignos”, se destaca como una de las partes menos ofensivas de todo el anime. Aunque para algunos les parezca particularmente atractiva, está muy lejos de ser lo peor de “Dragon Ball GT”. Dicho esto, muchos episodios de este arco están cerca del fondo en lo que respecta a IMDb.

Dragon Ball GT

A devastanting wish (6.4)

El primer episodio probablemente tenga una calificación tan baja debido al hecho de que es lo que comienza de esta saga, sobre todo cuando Goku se convierte en un niño en cuestión de minutos y toda la acción no está inspirada en lo que los fanáticos están acostumbrados.

Sin embargo, no todo es malo. Está decentemente animado y las interacciones de los personajes se manejan bastante bien. Esa es probablemente la razón por la cual el episodio pasa con un 6.4. Curiosamente, el segundo episodio ve una caída masiva en la puntuación, aunque esto probablemente se deba a que el primer episodio mantiene las cosas bastante centradas en la Tierra con un reparto familiar.

Dragon Ball GT

Pan Blasts off (6.0)

Desafortunadamente, no se puede decir lo mismo de “Pan Blasts Off”, que básicamente es considerado como uno de los peores capítulos. Si bien la búsqueda de las esferas de dragón con estrellas negras, es una buena idea en teoría, “Dragon Ball GT” arruina las cosas al emparejar a Goku con Pan y Trunks, dos personajes que simplemente no tienen el poder de permanencia correcto.

Sus dinámicas tampoco juegan muy bien entre ellas. Goku, Bulma y Oolong fueron diseñados para tener química entre sí, pero los anteriores mencionados no están escritos de la misma manera. Peor aún, Trunks solo está involucrado como un medio para invocar a Bulma, pero es un personaje significativamente más seco.

Dragon Ball GT

The game after life (5.7)

Este debería ser uno de los mejores episodios del arco de Baby, quien ha poseído completamente el elenco principal, ha deseado las esferas de estrellas negras, lo que hace que la búsqueda de Goku sea nula y que aparentemente está muerto.

En el capítulo también marca la última vez que se ven las esferas con estrellas negras y naturalmente debería ser un momento importante para “Dragon Ball GT”, pero se maneja como una ocurrencia tardía. Es decepcionante la rapidez con la que el arco de Baby arroja un buen momento.

Dragon Ball GT

Whisker power (5.7)

Dragon Ball GT está en su peor faceta cuando intenta volver a llamar a la primera saga del anime, buscando a las esferas y teniendo aventuras, muy típico del inicio de “Dragon Ball”, si bien GT roba la trama original de Oolong directamente, dejó mucho que desear en este episodio.

Dragon Ball GT

Trunks, The Bride (5.5)

El capítulo justo antes de “Whisker Power”, “Trunks, The Bride” es una versión muy similar a la de “Oolong the Terrible” y Trunks termina tomando el papel de Goku como el crossdresser en este episodio, pero está caracterizado de una manera que Goku no estaba, ya que la situación es más extraña.

The Seven-Star Dragon (5.4)

Lo que hace que este episodio sea frustrante es el hecho de que Naturon Shenron (El dragón de siete estrellas), podría haber terminado en un solo episodio. Goku realmente logra vencerlo, pero lo molesto resulta que el personaje sobrevivió a la pelea, haciendo que todo el episodio parezca como un relleno.

Saying goodbye (5.1)

Este sería considerado como el peor episodio individual y por una buena razón. “Decir adiós” es una pérdida de tiempo colosal que simplemente se desarrolla como “El dragón de las siete estrellas”, el capítulo no ofrece nada significativo o especial para “Dragon Ball GT”.