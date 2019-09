DC Cómics: ¿Cambiarán a Bruce Wayne? planean tener un Batman afroamericano

Un curioso rumor se originó en los pasillos de DC Comics en un evento que ocurriría poco antes del 2021, en la que se dice que Bruce Wayne dejará de ser Batman para darle el protagónico a un personaje afroamericano.

Aunque la noticia no agrade a todos los fanáticos, no sería la primera vez que el papel se lo lleve otro que no sea Bruce Wayne. Según el sitio web Bleeding Cool, la trama seguiría la aparente muerte del protagonista, cuando en realidad se encuentre aconsejando al nuevo Batman tras bastidores.

Esto puede generarse debido a que DC Cómics quiere tener el éxito de Marvel al crear a Miles Morales, recordemos que este último nació en el universo Ultimate y luego pasó al oficial. Sin embargo, el nuevo personaje estaría directamente en el universo principal.

Muchas especulaciones giran en torno a quién podría ser el nuevo Batman, que podría ser caracterizado por Luke Fox, hijo de Lucius Fox, o Duke Thomas (The Signal). Pero hasta el momento no hay nada dicho y se espera que la noticia llegue pronto para la satisfacción de todos los seguidores.