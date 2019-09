Pokemon: lanzan primer tráiler de nueva temporada [VIDEO]

Pokemon está teniendo uno de sus años más grandes, y la franquicia no tiene planes de desacelerar.Tras su debut en vivo, la franquicia favorita de grandes y pequeños está lista para presentar una nueva generación basada en sus videojuegos ‘Sword and Shield’, pero eso no es todo. El anime avanza a toda velocidad con su último arco de la Liga Alola, y ahora se ha anunciado un nuevo arco que pretende sorprender a todos los fanáticos.

El 1 de septiembre, los fanáticos fueron informados sobre el gran secreto del anime cuando ‘The Pokemon Company’ compartió un teaser para su próxima aventura. La franquicia pretende estrenar un nuevo proyecto animado al que llamarán simplemente ‘Pokémon’, y se han compartido algunos detalles clave sobre el proyecto.

Pokemon Sword and Shield

En primer lugar, lo más relevante tiene que ver con la variedad de Pokemon que encontrarán los fanáticos en este anime. A diferencia de otros títulos, este anime no se desarrollará en una sola región, ya que podrán ser vistos los escenarios de regiones desde Kanto hasta Johto y Galar. Esto significa que los pequeños pokemon de todas estas regiones podrían aparecer en esta adaptación animada que amplía el catálogo como nunca antes.

La nueva serie ‘Pocket Monsters’ que se anunció, se desarrollará en la región de Galar a partir de los videojuegos" Pocket Monsters Sword / Shield ", que se lanzará el 15 de noviembre, pero también en todas las demás regiones que han aparecido en los videojuegos hasta ahora, incluida la región de Kanto de los juegos originales “Red / Green” y la región de Jouto de las secuelas “Gold / Silver”, dice la propaganda.