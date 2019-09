My Hero Academia Manga 241: ¡Los héroes están de regreso!

Para nadie es un secreto que el manga y anime de My Hero Academia (Boku No Hero Academia), es uno de las franquicias del género shonen más leídas semana a semana a través de la revista semana Shonen Jump de la editorial Shueisha, o también en la web oficial ‘Manga Plus’. Su trama que se centra en un mundo lleno de gente con poderes que se dividen entre héroes y villano ha llamado la atención de miles de fanáticos en Japón y el mundo.

Hoy después de mucho tiempo, el manga ha retomado su trama principal, ya que las últimas semanas se estuvo centrando únicamente en los dilemas que vivían los villanos. Pero a pedido de todos la clase 1-A está de regreso con nuevas aventuras.

My Hero Academia 241

Este nuevo arco ha comenzado de una manera bastante tranquila mostrando a Bakugo y Todoroki participando de una entrevista, luego que estos obtuvieran sus licencias provisionales como héroes y lograron solucionar un incidente con un grupo de villanos en la ciudad.

Luego se comenta que ya han pasado 9 días desde el incidente que sucedió en ciudad Deika (el escenario del enfrentamiento entre villanos), y que este habría dejado un total de 20 civiles muertos y una gran cantidad de heridos, hecho que superó por mucho a lo que vivieron los jóvenes en la localidad de Kamino.

Se informa que pese a los ataques que han habido, las personas han cambiado su actitud hacía los héroes, en lugar de culparlos de todo lo sucedido, ahora han decidido apoyarlos. Todo esto poner de buen humor a los jóvenes estudiantes de la UA.

Tras escuchar esto, entran en escena dos reconocidas heroínas, Midnight-Sensei y Mount Lady. Ellas les informan que la corrupción del espectáculo que había invadido al mundo de las personas con poderes ha empezado a desaparecer, pero que deben de estar listos para comportarse a la altura cuando den un mensaje hacía todo el mundo.

Es así como empieza la práctica de entrevistas. En un inicio no entienden bien el significado de hacer esto y es Todoroki el primero en mostrarse, por primera vez el joven frío y calculador demuestra que también es dueño de una gran inocencia. Al ver que no entienden de que se trata todo, Mt. Lady les explica que esto se hace con el propósito de hacer sentir seguras a las personas, pero que también es para comunicar a los otros héroes cuales son sus principales atributos.

Luego de escuchar esto, todo mundo se inspira y empiezan a hacerlo bien, por excepción de un par, Bakugo por su extrema confianza y Deku por su poca seguridad.

Antes de culminar el capítulo se ve a Deku dando una pequeña muestra de su nuevo Quirk. Se pasa a All Might, quien ha preparado una serie de notas para Deku que llevan por nombre ‘Sucesor de One For All: Notas para el joven Midoriya’ ¿Será que el final de All Might está cerca?