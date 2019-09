Keanu Reeves: ¿Te gustó en John Wick? Estos son sus 5 próximos papeles que no puedes perder

Sin imaginarlo, Keanu Reeves se ha convertido en todo un personaje este 2019, gracias a sus más recientes papeles en Hollywood.

Pasando por Toy Story 4 hasta Always be my maybe de Netflix, el versátil intérprete se ha ganado el corazón y aceptación de los fans quiénes hoy, 2 de septiembre, celebran su cumpleaños en redes sociales. En ese sentido, repasemos cuáles serán sus próximos papeles.

1.- Bill & Ted face the music (21 de agosto del 2020)

La tercera entrega de la franquicia está en plena producción y más de un fan de antaño espera ya verla en pantalla grande. Reeves le da vida a Ted Logan en una versión más adulta. De acuerdo a la sinopsis oficial, él y Bill (Alex Winter) deberán lidiar con su nueva vida como padres mientas siguen su sueño de salvar el universo.

2.- Matrix 4 (2022)

Para sorpresa de todos, Lana Wachowsky regresa a la silla de dirección y nos trae una nueva historia de la saga de ciencia ficción más importante de los 90. Con Keanu Reeves otra vez como Neo, se suma al proyecto Carrie-Ann Moos (Trinity).

Neo pelea contra el Agente Smith

3.- John Wick: Chapter 4 (21 de mayo 2021)

Tras el éxito de Parabellum, fans ya anticipan la nueva entrega del popular ‘Baba yaga’. Esta vez deberá aliarse a Bowery King, personaje interpretado por Lawrence Fishburne. Todo indica que luchará contra la Alta Mesa.

4.- Rain (Sin fecha de estreno)

Sin muchos detalles sobre la producción, se informó que mini serie estaría basada en los libros del mismo nombre escritos por Barry Eisler. Keanu Reeves tendrá el papel de John Rain, un asesino a sueldo especializado en hacer que sus víctimas murieron a causas naturales.

5.- Past Midnight (Sin fecha de estreno)

Dirigida por Rick Famuyiwa, Deadline informa que Netflix llevará a cabo una versión televisiva de Past Midnight, película de superhéroes vigilantes, con planes de tener a Keanu Reeves como protagonista.