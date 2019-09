Zootopia 2: ¡Ya vuelven! se reveló que Disney estaría trabajando en la secuela

Una noticia importante para los fanáticos llega y fue durante la convención de Anaheim, y es que “Zootopia” tendrá una segunda parte según afirmó We Got This Covered, sin embargo, aún se desconoce su historia.

Además, se reveló que los encargados de la cinta buscan que los actores de voz de la primera película estén presentes en la secuela, tales como Ginnifer Goodwin (Juddy Hopps), Jason Bateman (Nick Wilde), Kath Soucie, J.K Simmons, Idris Ela, Shakira, entre otros.

Recordemos que “Zootopia” se estrenó en 2016 que tuvo una gran acogida por parte del público e incluso ganó el Oscar como mejor película de animación, incluso rompió records en taquilla y obtuvo más de un billón de dólares en ganancias.

Aunque no haya una revelación oficial por parte de Disney, actores como Tommy Lister (Finnick), aseguró que ya están trabajando incluso en una tercera parte: “Les puedo asegurar que estoy haciendo otra ‘Zootopia’ con Disney. Estamos haciendo tres de ellas.”

Hay varios indicios que podrían asegurar la continuación de la película y así complacer a los miles de fanáticos que por cerca de tres años esperaron la secuela.