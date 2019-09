Star Wars: El final de El ascenso de Skywalker será menos polémico que el de “Games of Thrones”

Luego del controversial final de “Game of Thrones”, muchos espectadores no quedaron muy satisfechos ya que por años siguieron la serie de HBO y no finalizó como lo esperaban, la misma duda la tienen por la última entrega de la trilogía de Star Wars, “El ascenso de Skywalker”.

Luego de lo que pasó con el Episodio VIII: El último Jedi, muchos temieron por la siguiente entrega, sin embargo, Daisy Ridley, actriz encargada de interpretar a Rey parece que está al tanto de la opinión del público y aseguró a MTV News, que no ocurriría lo mismo que con GOT.

Star Wars 9: El ascenso de Skywalker - Tráiler

“No podría decirte lo que he estado haciendo durante el último mes, tal vez seis semanas… excepto que he visto Game of Thrones. Y creo que este final [el de Star Wars] será menos controvertido”, mencionó Ridley.

Aunque las palabras de la actriz suponen un poco de alivio para los fanáticos, solo es cuestión de tiempo para esperar cómo se resuelve todo en su estreno el 20 de diciembre.