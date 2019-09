¿Conectados? “IT” y “Stranger Things” serían parte del mismo universo según teoría

Estamos a poco menos de una semana para que se estrene la segunda parte de “IT: Capítulo 2”, el episodio final de la novela de Stephen King, y en las redes sociales han revivido una teoría en la que esta película estaría conectada con “Stranger Things”.

La serie de los hermanos Duffer que se estrenó en Netflix habría dado un pequeño guiño hacia la máxima película de terror de los últimos años. Para esto tendremos que remontarnos al 2017, cuando se estrenó la segunda temporada de “Stranger Things”.

STRANGER THINGS TEMPORADA 2 - BOB Y WILL CONVERSAN SOBRE UN PAYASO

A continuación te detallaremos la conexión entre “IT: Capítulo 2” y “Stranger Things”.

En uno de los episodios de la serie de los hermanos Duffer, podemos ver a Bob Newby intentar entablar una relación con Will, quien aún mantenía secuelas de su encierro en el otro mundo, en la primera temporada.

El, en ese entonces pareja de la madre de Will, le contó una pequeña historia de su niñez, donde vivió un trauma con un payaso que le ofreció un globo rojo. Esto le causó varias pesadillas, hasta que decidió ponerle fin y enfrentar sus temores.

¿Ya has visto esta trama antes? Sí, en “IT: Capítulo 2”, donde los niños se enfrentaron a sus miedos y derrotaron a Pennywise. La teoría de que ambas historias están conectadas se hizo más fuerte cuando Bob le sugiere a Joyce que deberían mudarse a Maine, hogar de Stephen King donde pasaron los hechos de “IT”.

Tras conocer esta pequeña teoría, ¿en realidad están conectadas? al parecer no. Esto fue confirmado por Matt Duffer, quien explicó a la revista Vulture el porqué usaron esta referencia.

“Bueno, ambos tenemos un problema con los payasos. Lo he tenido durante toda mi vida. Lo tuve cuando era muy pequeño y había payasos en una fiesta, pero era un problema real para mí. Luego, en 1990, vimos la mini-serie de It y la interpretación de Tim Curry como Pennywise realmente me arruinó.

Fue como si me asustara en una escala mayor. Fue uno de los primeros horrores reales que he visto, y no había tenido otra experiencia con Stephen King antes, así que es un punto gigante en mi vida. Fueron al menos dos semanas sin dormir por ello. Entonces sí, creo que (la historia del payaso de Bob) fue realmente que yo intentaba describir algo que me asustó totalmente. No lo experimenté tal cual, solo he tenido pesadillas de eso."

De esta manera, Matt Duffer explicó que solo quiso darle entender al espectador su experiencia que tuvo con el payaso, por lo que es una simple referencia y en realidad no hay ninguna conexión entre “IT: Capítulo 2” y “Stranger Things”.

TRÁILER IT: CAPÍTULO 2

SINOPSIS IT: CAPÍTULO 2

“It: Capítulo 2” no sólo mostrará las formas adultas, sino también regresarán (en modo de flashback) los pequeños, FinnWolfhard (Richie joven), Sophia Lillis (Beverly joven), Jack Dylan Grazer (Eddie joven), Jaeden Martell (Bill joven), Wyatt Oleff (Stanley joven), Jeremy Ray Taylor (Ben joven) y Chosen Jacobs (Mike joven).