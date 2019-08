Netflix: ¡Para los solteros también! las mejores 10 películas de terror para ver solo

El día de ayer sacamos una lista con las mejores 10 películas de terror para ver en Netflix, en compañía de tu pareja. Sin embargo, también hemos pensado en los que se encuentran solos, por lo que esta nota es para ti.

No vas a necesitar de alguna compañía, ni siquiera de tus familiares, contigo basta y sobra. En la siguiente lista encontrarás títulos como “El juego de Gerald” y “Creep 2”, los cuales están disponibles en Netflix.

Sin más, te presentamos las mejores 10 películas de terror que podrás ver solo.

1. EL JUEGO DE GERALD

El juego sexual de su marido sale mal y Jessie, esposada a la cama, enfrenta visiones retorcidas, secretos oscuros y una difícil elección.

2. IT COMES AT NIGHT

Dos familias se alían para combatir contra una presencia maligna que los asedia desde el exterior de la vivienda después de que un misterioso apocalipsis ha diezmado a la población mundial.

3. CREEP 2

Una artista se da cuenta de que ha cometido un error cuando conoce a un asesino en serie.

4. 1992

Se trata de un drama de terror psicológico: el protagonista confiesa el asesinato de su esposa y todo el horror que sobrevino al hecho. Y ratas, muchas ratas.

5. THE BYE BYE MAN

Tres estudiantes son perseguidos por un ser maléfico al que han despertado cuando se han instalado en una vieja casa contigua al campus universitario. Para vencerlo, tendrán que sumergirse en el horror que impregna su origen.

6. TEMPLE

Tres turistas usan un misterioso mapa para encontrar un antiguo templo en las profundidades de las junglas de Japón. Su aventura pronto se convierte en una pesadilla.

7. THE BABYSITTER

Cole descubre que su niñera forma parte de una secta satánica y hará lo que sea necesario para que él no la delate.

8. THE RECALL

Una escapada a un lago se transforma en una lucha por sobrevivir cuando cinco amigos descubren una invasión alienígena y un secuestro en masa.

9. XX

Cuatro historias de terror que giran alrededor de una misteriosa caja de regalo, una muerte en una fiesta de cumpleaños, un campamento fallido y un niño que proviene del infierno.

10. LITTLE EVIL

Un recién casado quiere crear un vínculo con su hijastro y comienza a sospechar que el niño es un demonio.