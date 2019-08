Joker: críticos en Festival de Venecia afirman que es “una obra maestra, oscura y única” [VIDEO]

Joker finalmente se estrenó en el Festival de Venecia y las primeras reacciones están llenas de elogios para la última película de un personaje de DC Cómics.

Protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips, este film está ambientado en los años 80 y sigue al comediante Arthur Fleck, quien por azares del destino termina convertido en un criminal despiadado.

Desde Venecia, los críticos y medios especializados han dado su veredicto y han establecido en conjunto que se trata de una película "oscura”, “retorcida” y “realmente genial”.

“Es el Joker que merecemos. Comedia y fuego en sus escenas. Es un circo, es un carnaval, es un caos. Phoenix nos lleva a bailar a través de esta enfermedad social y es un triunfo”, comentó uno de los asistentes.

Joker: tráiler oficial subtitulado al español

Por su parte, Alex Billington de First Showing indicó que “habrá un antes de Joker. Y habrá un después de Joker. No sé si el mundo está listo para esta película. ¿O tal vez lo está? Es radical. Es una locura. Es audaz. No se contiene. No puedo creer que exista. Pero lo hace. Y ya viene”.

Con dos tráilers ya expuestos, las imágenes ofrecen al público un breve vistazo de la profundidad de la película, y cómo Arthur Fleck, evolucionó a tal punto de convertirse en el villano más temible de Gotham City.