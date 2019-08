“The New Pope”: Ramón García se luce en tráiler junto a John Malkovich y Jude Law

Los peruanos se han quedado asombrados. En estos días se viene desarrollando el Festival de Cine de Venecia, donde acaban de presentar el primer tráiler de la nueva serie de HBO, “The New Pope". ¿La sorpresa? La participación del actor peruano Ramón García.

El tráiler de “The New Pope” no solo muestra a John Malkovich, el nominado al Oscar, sino también a Jude Law y Ramón García, quien aparece en una escena del avance.

PUEDES VER One Piece manga 954 SPOILERS: Kaido y Big Mom forman una alianza pirata contra Luffy

TRÁILER “THE NEW POPE” NUEVA SERIE DE HBO

“The New Pope” es la continuación de “The Young Pope”, el director Paolo Sorrentino regresa al Vaticano y, por lo visto en el primer avance, promete ser una serie cómica, provocativa y clasista.

El tráiler de la serie de HBO empieza con una playa de arena dorada, cielo azul y un mar en calma, de donde proviene el actor Jude Law con un pequeño calzoncillo brillante, mientras va caminando por la orilla repleta de mujeres en ropa de baños, quienes lo miran como mucho deseo.

Mientras van pasando estas escenas, se puede ver a John Malkovich vestido como Papa, recorrer los pasillos del Vaticano. En esta parte del tráiler de “The New Pope” se puede ver un contraste, pues el rostro de John es serio, mientras que el de Jude, es sonriente. Incluso se atreve a lanzar un guiño.

Ramón García

Mientras John Malkovich va avanzando, se puede ver que entre el séquito destaca el peruano Ramón García, quien va caminando detrás del Papa. Al final del tráiler de “The New Pope” vemos a Malkovich aparecer con los ojos cerrados y a una mujer desmayarse cuando ve pasar a Law.

¡Escúchanos en nuestro podcast Vértigo! Hablamos sobre las últimas noticias del septimo arte, así como las series más populares