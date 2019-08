Spider-Man: fanático inserta a toby maguire en el UCM [VIDEO]

Luego que saliera a la luz la noticia de que Spider-Man dejara el UCM, muchos fanáticos quedaron destrozados, sin embargo, algunos aprovecharon el momento para recordar al primer actor que le dio vida al arácnido, haciéndole todo tipo de homenajes en videos y fotos.

Y aunque es poco probable la inclusión de Tobey Maguire en el universo de Marvel, un youtuber llamado Aldo Jones, decidió incorporarlo usando usando la técnica deppfake en la que insertó el rostro del actor encima de Tom Holland.

Si bien el resultado no es perfecto, da a la idea de cómo sería ver a Maguire nuevamente y sobre todo en la película “Spider- Man : Far From Home”, donde se podría mostrar una nueva faceta.

El video tuvo la aceptación de los seguidores, quienes aseguraron que les gustaría ver de nuevo al primer actor o quizá en una película live-action del Spider-Verse. En una ocasión anterior Holland aseguró que le gustaría hacer la cinta con Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Spider- Man : Far From Home - Tráiler original

Por otro lado el último actor que le dio vida al trepamuros, recalcó que luego de la separación entre Disney y Sony, su personaje será “más grande y mejor”.